السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

لندن ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أعربت بريطانيا عن ترحيبها بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة  برئاسة نجيب ميقاتي، وشددت على ضرورة أن يتبع ذلك إصلاحات عاجلة في لبنان.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن بريطانيا تدعم الحكومة الجديدة لكن لا بد من رؤية تحرك ملموس منها

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وأضاف: "تشكيل حكومة لبنانية جديدة لا بد أن يتبعه تطبيق إصلاحات عاجلة والوصول بشفافية إلى نتيجة للتحقيق في التفجير المأساوي في مرفأ بيروت وإجراء الانتخابات في وقت مناسب العام القادم".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة بلبنان 815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 798 مقيمًا و17 وافدًا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 611912 حالة.

 

وأكدت الوزارة في تقريرها تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8169 حالة، فيما تراجع مستوى التفشي المجتمعي للمستوى الثالث بعد عدة أسابيع استمر عند المستوى الرابع بسبب زيادة عدد الحالات منذ ظهور متحور دلتا من فيروس كورونا خلال شهر يوليو الماضي.

 

وتلقى 11204 مواطنين الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس فيما تلقى 8136 مواطنًا الجرعة الثانية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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