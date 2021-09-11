السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 مصابين فى حادث بطريق مطار بورسعيد

الحادث
الحادث

وقع حادث تصادم سيارتين ملاكي، علي طريق مطار بورسعيد، نتيجة السرعة الزائدة، وقيام عدداً من الشباب بالتسابق علي الطريق السريع.

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الحادث


هرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الزهور المركزي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغ عدد الإصابات 4 حالات .

 

تبين أن المصابين هم «محمد السيد  فوزي جبر ويبلغ من العمر 21 عاماً مصاب بكدمات بالجسم، و أحمد محمد  الجنيدي يبلغ من العمر 21 عاماً ومصاب بكدمات بالجسم، وكمال أبراهيم حسن  مصاب بكدمات  بالجسم،  ويوسف إبراهيم أحمد 20 عاماً يعاني من آشتباه ما بعد الإرتجاج».

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وكذلك توجيه إدارة المرور بفتح الطريق والجهات المعنية بإزالة أثار الحادث، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

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الحادث
تصادم حادث طريق بورسعيد مطار

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وائل لطفي

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