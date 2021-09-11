وزير البترول: مصر لديها فائض من الغاز يمكن تصديره إلى لبنان

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،​ إن مصر لديها فائض من الغاز الطبيعي يمكن تصديره إلى لبنان، فضلا عن أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتصدير الغاز إلى لبنان.



وأضاف الملا -في مداخلة هاتفية لبرنامج (الحكاية) مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على فضائية "إم بي سي مصر- أن مصر تصدر الغاز عبر خطوط تمر من الأردن، مشيرًا إلى أن مصر لديها فائض من الغاز يمكن تصديره، كما أننا أصبحنا من الدول الرائدة في البترول والغاز في شرق المتوسط.



وأوضح أنه تم عقد اجتماع رباعي بين مصر وسوريا والأردن ولبنان لترتيب إعادة ضخ الغاز إلى لبنان، حيث سيتم مراجعة الخط في المنطقة ما بين سوريا ولبنان لبدء ضخ الغاز المصري.



وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك اختبارات خلال الأسابيع القادمة لخط الغاز المتجه إلى الأردن، وكل دولة تتحمل تكاليف صيانة الغاز على أراضيها.



وبسؤاله عن هل مصر مقبلة على اكتشافات ضخمة من الذهب؟.. قال وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا الأمر نعمل عليه بقدم وساق، لافتا إلى أن مصر لديها ذهب ولدينا منجم السكري والذي بدأ الإنتاج منذ 2010، والإنتاج الاقتصادي بدأ في 2015، كما أن مصر بها مناجم أخرى.



وتابع المهندس طارق الملا أننا نعمل على تذليل كل العقبات في سبيل استخراج الذهب بمصر، مشيرًا إلى أن مصر كان لديها عدة أمور تعوق قدوم الشركات العالمية للتنقيب عن الذهب.



وأكد طارق الملا أنه تم حل كل الأمور، والإعلان عن هذا الأمر، والترويج لصناعة التعدين، مشيرا إلى أنه تم طرح مزايدة، وجاءت شركات عالمية لمصر للبحث عن الذهب، وأعطينا لهم عدة أراضٍ لهذا الغرض.



وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر على أجندة التعدين العالمي كأحد الأماكن التي تجذب اهتمام رجال التعدين في العالم، لافتا إلى أن رجال البحث عن الذهب لديهم تكنولوجيا حديثة في مجال التنقيب عنه.