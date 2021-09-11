السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 11-9-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود،  اليوم السبت الموافق 11-9-2021، نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب .سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 32 23
الإسكندرية 30 24
وادي النطرون 32 24
طنطا 32 23
شبين الكوم 32 23
دمنهور 32 23
بلطيم 30 24
مطروح 29 24
السلوم 30 23
سيوة 33 24
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 32 23
المنصورة 32 23
الإسماعيلية 32 24
السويس 31 25
العريش 31 22
رفح 31 23
رأس سدر 35 24
نخل 31 20
نويبع 33 28
طابا 31 23
كاترين 28 19
الطور 31 25
شرم الشيخ 36 27
الغردقة 36 27
مرسى علم 35 28
الفيوم 33 25
بنى سويف 33 25
المنيا 33 22
أسيوط 34 24
سوهاج 35 26
قنا 36 26
الأقصر 36 26
أسوان 37 27
ادفو 37 27
أبوسمبل 37 27
الوادي الجديد 36 26
الشلاتين 37 28
أبو رماد 36 29
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 27
 

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 11-9-2021

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