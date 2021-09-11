السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تعرب عن تعازيها للسودان فى ضحايا تحطُم مروحية للجيش

سامح شكري
سامح شكري

أعربت جمهورية مصر العربية  عن صادق تعازيها وخالص مواساتها لجمهورية السودان الشقيق في حادث تحطُم طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة السودانية بقرية التريس الجموعية جنوب العاصمة الخرطوم، والذي أسفر عن استشهاد عدد من أعضاء طاقم المروحية.


وعبرت مصر، حكومةً وشعباً -في بيان لوزارة الخارجية- عن خالص تعازيها لأسر الشهداء، مؤكدةً على تضامنها الكامل مع السودان، حكومةً وشعباً، في هذا الحادث الأليم.

 

وعلى صعيد آخر، أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن المجتمع السوداني في حاجة إلى التحصين بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة، والقيم الفاضلة الكريمة لمواجهة مظاهر التطرف والغلو وأمراض العصبية والكراهية والعنصرية، التي بدأت تنتشر بكثرة، ولا تمثل الإسلام في شيء، ولا تشبه القيم السودانية الأصيلة القائمة على التسامح وقبول الآخر.


وقال دقلو، لدى مخاطبته ختام الدورة العلمية لتخريج ألف طالب وطالبة في مجال الشريعة والتأصيل مساء  الجمعة، إن هذه الظواهر التي بدأت تنتشر في السودان، لا تنفصل عن واقعنا الذي نعيشه، سياسياً واقتصادياً واجتماعاً، مما يستدعي وقفة مع أنفسنا لتقييم أوضاعنا الحالية لنسلك الطريق الصحيح الذي يؤدي بنا إلى بر الأمان.


وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق العلماء والدعاة والشيوخ لنشر رسالة الإسلام السمحة، خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه الإسلام والمسلمون تحديات عظيمة.


وأكد دعمه ومساندته لكافة البرامج التي تهدف لترقية المجتمع، على أن تشمل تلك البرامج جميع ولايات السودان.

 

وفي وقت سابق، وقعت وزارة الداخلية السودانية، اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتعزيز تنفيذ القانون والعدالة الجنائية.

 

ووقع عن الجانب السوداني الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية، وعن الجانب الأمريكي براين شوكان القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، بحضور الفريق شرطة الصادق علي إبراهيم مدير عام قوات الشرطة بالإنابة.

 

وقال الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، إن توقيع الاتفاقية هدفه تحقيق الأمن وصون كرامة وحقوق المواطن السوداني، مشيرا إلى حرص وزارة الداخلية على توقيع اتفاقيات وشراكات متعددة مع الدول المتقدمة وخصوصا مع الحكومة الأمريكية للاستفادة من خبراتها التراكمية في هذا المجال من أجل إنفاذ القانون والنهوض بمقدرات الشرطة السودانية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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