رئيس الوزراء الكندى: غير نادم على إجراء انتخابات وسط جائحة كورونا

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه غير نادم على إجراء انتخابات مبكرة وسط الجائحة، بعد أسابيع من تعرضه لانتقادات شديدة من قبل زعماء المعارضة.

وفي حديثه إلى الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، سُئل ترودو عما إذا كان يشعر بأي ندم بشأن إجراء الانتخابات وإرسال الكنديين إلى صناديق الاقتراع، قال ترودو "لا"، موضحًا "أيًا كانت الحكومة، الكنديون المنتخبون سيتخذون قرارات في الأشهر المقبلة حول كيفية المضي قدمًا".

وأشار ترودو مرارًا وتكرارًا إلى الانتخابات كضرورة، حيث تقرر الحكومة كيفية التغلب على نهاية جائحة "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن الكنديين "يجب أن يكونوا واضحين للغاية" بشأن "كيف يريدون إنهاء هذا الوباء".

ومع ذلك، فشلت هذه الرسالة في التواصل مع العديد من الكنديين الذين يقولون إنهم لم يرغبوا أبدًا في إجراء انتخابات في المقام الأول.

قبل شهر، لم يوافق 56 في المائة من الكنديين على الحاجة لإجراء انتخابات، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة إبسوس، ووصلت هذه النسبة الآن إلى 68 في المائة من الكنديين يقولون إنهم لا يعتقدون أن الانتخابات ضرورية، وفقًا لاستطلاع الرأي الذي نشرته "إيبسوس"، يوم أمس .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، و المملكة المتحدة، و تركيا، و إندونيسيا، و المكسيك، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.