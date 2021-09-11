«الحب من أول نظرة».. دراسة توضح المدة التي تستغرقها للاعتراف بُحبك

لا يوجد في هذه الحياة أسمى من مشاعر الحب والوقوع فريسة له، فالبحث عن شريكة الحياة من الحاجات الأولية للإنسان والغرائز التي وُلد بها.

ويعتبر الوقوع في الحب من الأمور السعيدة، فلا يوجد شخص يكره أن يقابل باهتمام من الطرف الأخر، وأن يعترف له بحبه أمام العالم أجمع، وهنا يراوض البعض سؤال ما المدة التي يستغرقها الشخص للوقوع في الحب وهل يوجد ما يعرف بـ"الحب من أول نظرة"، ففي السطور التالية يجيب الخبراء بموقع "Health line" على هذه التساؤلات.

يميل الحب إلى أن يكون معقدًا إلى حد ما، فوفقًا لما أكده الخبراء، فهذا التعقيد هو من السمات الجيدة عل الحب، فإذا كنت قد وقعت في الحب مرة أو مرتين من قبل، فقد يكون لديك بعض المعرفة المباشرة بتعقيداته.

هل "الحب من أول نظرة" حقيقي؟

أكد خبراء علم النفس، أن الحب ما هو إلا إشارات غير مرئية تنتقل من الجسم تجاه الطرف الآخر، فسماع صوت شخص ما أو الجلوس معه يولد الكثير من الطاقات التي تترجم بعد ذلك إلى مشاعر سواء كانت سلبية أو إيجابية.

وعن الحب من أول نظرة، أوضح خبراء علم النفس أنه يبدأ بالإعجاب بشخص ما، نتيجة لشئ تسبب في انجذاب الطرف الأخر له، حيث يشعر الشخص المُعجب بالدوار وضيق التنفس والشعور وكأنك على وشك السقوط حرفيًا، فهي تلك الشرارة من اليقين المطلق بأنك قابلت أخيرًا شريك حياتك.

وأشار الخبراء، عادةً لا يقعون الأشخاص في الحب في نفس الوقت تمامًا، وبنفس الطريقة، فقد لا يفاجئك معرفة أن الباحثين يجدون صعوبة إلى حد ما في تحديد الوقت الذي يستغرقه الوقوع في الحب.

كما أنه من الصعب قياس عملية الوقوع في الحب، فهي من الأمور الشخصية التي يحددها الكثير من المعطيات والتي منها البيئة المحيطة والعادات والتقاليد.

97 يوم للذكور و139 للإناث.. كم تحتاج للاعتراف بحبك؟

أشارت نتائج إحدى الدراسات، إلى أن المشاركين الذكور استغرقوا ما يزيد قليلًا عن 97 يومًا، في المتوسط، للتعبير عن مشاعرهم تجاه الطرف الآخر.

فيما أفادت المشاركات بأنهن أخذن مزيدًا من الوقت للتفكير في الاعتراف بالحب: ما يقرب من 139 يومًا في المتوسط.

يمكن أن تلعب تجارب الحياة والتوقعات الاجتماعية حول أدوار الجنسين دورًا في مقدار الوقت الذي تستغرقه في الاعتراف بالحب.