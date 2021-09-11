السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كسر خط مياه يتسبب فى انقطاعها عن 4 مناطق ببورسعيد

كسر في خط مياة
كسر في خط مياة

أعلن فوزي الوالي، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، البدء في أعمال إصلاح خط مياه رئيسي، بمنطقة أرض النوادي بشارع دمشق، وذلك بعد حدوث كسر مفاجئ بالخط.

وأكد «الوالي»،  أنه فور ورود بلاغ بوجود كسر ماسورة خط طرد بشارع دمشق، أمام نادي التوكيلات بأرض النوادي ، قام العميد أيمن رئيس قطاع بورسعيد بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمتابعة الميدانية لأعمال الإصلاح، والتي تجرى بشكل سريع بواسطة المُعدات والعمال.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة بورسعيد قطع المياه بعدد من مناطق حي الزهور « أمل الجبل، قبضايا، الجوهرة، أرض الجبل»، وذلك من الساعة العاشرة والنصف مساء الجمعة، ولمدة ٤ ساعات؛ وذلك نظرًا لوجود عطل طاري بخط طرد محطة صرف صحي «الظافر» بأرض الجبل.

وأكدت «محافظة بورسعيد»،  أنه يجري التعامل مع الموقف، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية لإصلاح العطل، وإعادة المياه للمنازل، وكذلك إعادة فتح الشارع أمام المارة والسيارات.

وفرضت إدارة مرور بورسعيد كردونًا أمنيًا حول موقع الحفر وأعمال الإصلاح، وتم تحويل حركة المرور  إلي الشوارع الأخرى بعد إغلاق الشارع المتأثر.

كسر رئسي بورسعيد إنقطاع مياه الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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