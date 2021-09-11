السبت 11 سبتمبر 2021
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فن

جميلة عوض تتحدث عن فيلم «عروستى»

جميلة عوض
جميلة عوض

عبرت النجمة جميلة عوض عن سعادتها بتكريمها من خلال مهرجان الدير جيست، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، مشيرة إلى أن تكريمها من المهرجان عن دورها في مسلسل "حريم أهلية" مختلف تمامًا، خاصة أنه عمل قدمته مع النجمة يسرا.


وقالت "جميلة"، في تصريحات لـ"الدستور" إنها خلال الفترة المقبلة تستعد لاستقبال العرض السينمائي الأول لفيلم "عروستي" مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد حاتم، قائلة: "فيلم عروستي هو لأكتر عمل ارتحت فيه والفيلم هو فترة راحة بالنسبة لي بعد أدوار الشر اللي قدمتها الفترة الأخيرة بعدما قدمت أدوار ثقيلة"

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وكانت الشركة المنتجة لفيلم "عروستي"، قد كشفت عن البوسترالرسمى الأول للفيلم المنتظر "عروستي"، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، والمقررعرضه خلال الفترة المقبلة بدورالعرض السينمائي.


ونشرت الصفحة الرسمية لشركة سينرجي المنتجة للفيلم، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، صورة البوستر الدعائي الأول، وكتبت: "عروستي.. دليلك لزواج ناجح، البوستر الرسمي لفيلم عروستي.. قريباً"، وسرعان ما نشرالفنان أحمد حاتم البوستر عبر حسابه الشخصى وكتب: "عروستي! دليلك لزواج ناجح أو لمحكمة الأسرة أنت وحظك بقى".


فيلم "عروستي" من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.
 

وشاركت مؤخرا الفنانة جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.

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