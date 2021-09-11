استقرار جماعى بأسعار الحديد اليوم السبت 11/ 9/ 2021

تستعرض «الدستور»، من خلال هذا التقرير، أسعار مواد البناء، ومنها أسعار الحديد اليوم السبت 11-9-2021، لزيادة عمليات البحث عليه، من قبل المواطنين، عبر محركات البحث الإلكترونية.



واستقرت أسعار طن الحديد اليوم السبت 11 /9/ 2021، في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 14600 جنيه للطن الواحد، إلى 14300 جنيه للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم السبت

استقر سعر طن الحديد اليوم السبت، في شركة عز، عند 14600 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد اليوم السبت، في شركة المصريين 14550 جنيها.

وبلغ سعر طن الحديد اليوم السبت، بشركة بشاي 14500 جنيه، وتساوى ذلك السعر مع سعر طن الحديد في شركة العتال.

في حين سجل سعر طن الحديد اليوم السبت، بشركتي "العشري، ومصر ستيل"، نحو 14350 جنيها.

كما وصل سعر طن الحديد اليوم السبت، بشركة عطية، نحو 14300 جنيه، وهو نفس سعر طن الحديد في شركات "سرحان، والمراكبي، الكومي، المعادي".



أسعار الجبس اليوم السبت

شهدت أسعار طن الجبس اليوم السبت 11 /9 /2021، استقرارا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار بين 860 جنيه للطن الواحد، إلى 580 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة سيناء، نحو 860 جنيها.

وسجل سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة الدولية نحو 710 جنيهات.

في حين جاء سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة المعمار، نحو 690 جنيها.

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة العامرية نحو 655 جنيها.

كما سجل سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة مصر سيناء، نحو 650 جنيها.

واستقر سعر طن الجبس اليوم السبت، في شركة السويس، عند 580 جنيها.