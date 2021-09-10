سلفاكير يطلع على مخرجات الآلية السياسية الأمنية بين السودان وجنوب السودان

اطلع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في جوبا، مساء اليوم الجمعة، على مخرجات اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الجانبان تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين السودان وجمهورية جنوب السودان.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن سلفاكير دعا خلال لقائه، مع الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع رئيس الجانب السوداني في الآلية في جوبا، إلى ضرورة معالجة كافة أسباب التوترات الحدودية وفتح المعابر بين الدولتين.

ووصف وزير الدفاع السوداني، في تصريح صحفي في ختام زيارته لدولة جنوب السودان، مخرجات اجتماعات الآلية بالإيجابية التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقال إن الاجتماعات أكدت ضرورة الإسراع في فتح المعابر في أكتوبر القادم، وفق ما تم الاتفاق عليه، والسعي الجاد لتنفيذ كل ما من شأنه ترقية وتطوير آفاق التعاون بين جمهوريتي السودان وجنوب السودان.

وفي سياق آخر، أكد الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع رئيس الجانب السوداني في الآلية السياسية الأمنية المشتركة مع دولة جنوب السودان، انسحاب كامل قوات بلاده من المنطقة الآمنة منزوعة السلاح بين البلدين.

وقال يس - خلال اجتماعات الآلية التي عقدت في جوبا - إن تفعيل هذه المنطقة الآمنة منزوعة السلاح ونشر الدوريات الأرضية والجوية وتفعيل آليات الترتيبات الأمنية وتنشيط عملها، كفيل بمعالجة كثير من القضايا، إذا قمنا بالعمل وفق إرادة جديدة وثقة متبادلة وروح وثابة.

وأكد وزير الدفاع السوداني، أن الآلية السياسية الأمنية المشتركة، ولجانها الفرعية، ظلت تعمل طوال الفترة السابقة، على تعزيز علاقات البلدين، وصولًا بها لمرحلة الاستقرار والتعاون البناء، وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلدين.

وأضاف: "نشهد فترة متميزة في علاقات بلدينا الشقيقين"، معربًا عن أمله في تسريع تحقيق طموحات الشعبين وجعل الاتفاقيات الموقعة، أساسًا ننطلق منه بروح جديدة وثقة متبادلة ونوايا صادقة.