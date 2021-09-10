الجمعة 10 سبتمبر 2021
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سياسي

رئيس «حقوق النواب» يستنكر واقعة إهانة طبيب لممرض: لا تهاون فى محاسبة المخطئ

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

شجب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما تم تداوله اليوم حول واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، موضحًا أن هذا الفعل المشين يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية وهو ما يخالف التقاليد الجامعية التى يجب أن يتحلى بها أعضاء هيئة التدريس.

وأكد أن كرامة المواطن المصرى هى حق أصيل من حقوق الإنسان، وتعمل الدولة المصرية جاهدة فى الآونة الأخيرة على الحفاظ على هذا الحق الأصيل لمواطنيها بحماية كرامتهم وتوفير كافة السبل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على هذا الشأن.

ووجه "رضوان" الشكر للوزير الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالي و البحث العلمى، على سرعة التحرك و إعطاء الأوامر بإحالة الطبيب الذى تجرد من كل المعايير الأخلاقية إلى التحقيق واتخاذ اللازم ضده.

 وأكد النائب طارق رضوان، أنه مستمر بمتابعة الواقعة، مشدداً أن كرامة المواطن المصرى حق لا يسمح المساس به ولن يتم التهاون فى محاسبة المخطئ.

 

وكان قد وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بأحد المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما وجه وزير التعليم العالي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، مؤكدًا احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ.

النائب طارق رضوان مجلس النواب المواطن المصري طب عين شمس الدكتور خالد عبدالغفار

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