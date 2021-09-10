الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفشى الحصبة بين الأفغان.. وأمريكا توقف رحلات الإجلاء

أفغانستان
أفغانستان

أوقفت الولايات المتحدة رحلات الإجلاء الجوية من أفغانستان بسبب تسجيل أربع حالات إصابة بالحصبة، حسبما قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي.

وقالت المتحدثة في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الجمعة: "تم إيقاف رحلات عمليات الإجلاء إلى الولايات المتحدة مؤقتًا بناءً على طلب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وبدافع من الحذر الشديد بسبب تشخيص أربع حالات بالحصبة بين الأفغان الذين وصلوا مؤخرًا إلى الولايات المتحدة".

وأضافت: "يتم وضع هؤلاء الأفراد في الحجر الصحي وفقًا لإرشادات الصحة العامة، وقد بدأ مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تتبع المخالطين الكامل".

ومضت: "المطلوب حاليًا تلقيح جميع الأفغان الوافدين ضد الحصبة شرطًا لدخول الولايات المتحدة".

من ناحية أخرى، كان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق اليوم، إجلاء 21 مواطنًا أمريكيًا من أفغانستان اليوم عبر طائرة مستأجرة وطريق بري، ليرتفع إجمالي عدد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم خلال اليومين الماضيين إلى 31 شخصًا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إميلي هورن، في بيان، نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سهلت حكومة الولايات المتحدة اليوم عمليات المغادرة الإضافية للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين على متن طائرة مستأجرة للخطوط الجوية القطرية من كابول وعبر ممر بري إلى دولة مجاورة".

وأضافت هورن: "استقبلت رحلة الخطوط الجوية القطرية 19 مواطنًا أمريكيًا، وكان من بين المسافرين برًا مواطنان أمريكيان و11 مقيمًا قانونيًا بشكل دائم".

وفي نفس السياق، قالت وزارة الخارجية في وقت متأخر من يوم الخميس إنه تم إجلاء 10 مواطنين أمريكيين و11 من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة على متن طائرة مستأجرة للخطوط الجوية القطرية غادرت مطار كابول الدولي في وقت سابق من ذلك اليوم.

ولم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرقامًا محددة عن عدد المواطنين الأمريكيين الذين يسعون لمغادرة أفغانستان والذين ما زالوا هناك، لكن المسئولين قالوا خلال الأيام القليلة الماضية إن العدد كان حوالي 100 فرد.

الولايات المتحدة رحلات الإجلاء الجوية أفغانستان الأفغان الأمراض

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