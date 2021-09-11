بينهم مصر.. دعم عربى ودولى لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

تتوالى ردود الأفعال الدولية والعربية الداعمة للحكومة اللبنانية الجديدة التي تم تشكيلها، اليوم الجمعة، بعد أكثر من عام من الفراغ الوزاري في البلاد.

ووقع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن رئيس الوزراء المكلف ميقاتي ورئيس البلاد عون وقعا مرسوما بتشكيل حكومة جديدة بحضور رئيس مجلس النواب.

ولا توجد حكومة فاعلة في لبنان منذ أكثر من عام، في وقت تشهد البلاد تفاقما في انهيار الوضع الاقتصادي.

ويرصد الدستور في التقرير التالي الدعم دولي وعربي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

لبنان بحاجة للعالم العربي

وأعلن ميقاتي بعد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال مؤتمر صحفي، وقال: نحن بحاجة للعالم العربي.. نحن ننتمي للعالم العربي ونحن بحاجة له.. وسنطرق باب كل دولة عربية للمساعدة".

وأضاف ميقاتي بالقول إنه "لا مكان للمعطلين في الحكومة اللبنانية وسنحمل المسؤولية لمن يقوم بذلك ونأمل وقف الانهيار الذي يشهده لبنان"، مشدداً على أن "الحكومة اللبنانية الجديدة تمثل الجميع"، مضيفاً: "معي ثلثا الحكومة ولا معطل لها"، ومتعهداً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

ترحيب مصري بالحكومة الجديدة

أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، مثمناً هذه الخطوة الهامة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة.

الأمم المتحدة

رحب رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها العام، اللواء ستيفانو ديل كول، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان اليوم، متمنيًا لأعضائها التوفيق في عملهم الشاق خلال الفترة المقبلة.

وأكد ديل كول، التزام اليونيفيل بالعمل مع السلطات اللبنانية لدعم الجيش اللبناني والحفاظ على على الاستقرار على طول الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان.

جوتيريش: خطوة مهمة

ومن جانبه قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تشكيل الحكومة اللبنانية خطوة مهمة وأتمنى أن يوحد ميقاتي كل أطياف المجتمع اللبناني وينجح في حل مشاكل المواطنين اليومية.

الأتحاد الأوروبي

كما رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الجمعة، بعد توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي مرسومًا بتشكيلة وزارية من 24 وزيرًا.

وقال بوريل - في تصريحات له اليوم - إن إعلان الحكومة الجديدة هو مفتاح لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية، وتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، والتحضير للانتخابات المرتقبة العام المقبل.

فرنسا: خطوة أساسية

من جانبه رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، واعتبر ذلك خطوة أساسية لاتخاذ إجراءات الطوارئ التي ينتظرها اللبنانيون لانتشال بلادهم من أزمتها العميقة.

وقال الرئيس الفرنسي، إن على الساسة اللبنانيين الوفاء بالالتزامات الضرورية لإجراء الإصلاحات التي تسمح للمجتمع الدولي بتقديم المساعدات للبنان.

روسيا: خطوة مهمة لتجاوز مشاكل لبنان

بدورها رحبت وزارة الخارجية الروسية بتشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان مشددة على أهمية هذه الخطوة لتجاوز المشاكل التى يواجهها لبنان، وأوضحت الخارجية الروسية فى بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن موسكو "ترحب بهذه الخطوة المهمة فى سبيل استقرار الوضع السياسى داخل لبنان وتهيئة الظروف اللازمة لإخراج هذا البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية الطويلة"، مشيرة إلى أن استئناف مؤسسات السلطة التنفيذية عملها بشكل فعال يعد من أهم العوامل المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.

وتابعت: "نؤكد موقف روسيا الثابت والمبدئى الداعم لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وضرورة حل كافة المسائل المطروحة على الأجندة الوطنية فى هذا البلد الصديق لروسيا من قبل اللبنانيين أنفسهم دون أى تدخل خارجي".