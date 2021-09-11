السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد فهمى عن رسالة ياسمين عبدالعزيز: حمد الله على سلامتك

أحمد فهمي
أحمد فهمي

عبر الفنان أحمد فهمي عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه اليوم الجمعة من مهرجان الدير جيست، وذلك عن أغنيته الأخيرة مع فريق واما، والتي حملت اسم نجمة معدية، مشيرًا إلى أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا وخاصة في حفلات الساحل الشمالي.

وعلى الجانب الآخر، وجه أحمد فهمي، من خلال رسالته على السجادة الحمراء، كلمة إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز والتي ظهرت أول مرة بعد أسابيع طويلة من المرض قائلًا: "كلنا كنا بندعيلك وبنتمنالك الخير والصحة، والحمدلله أنك بقيتي زي الفل، ربنا يكرمك وترجعي لأصحابك وأسرتك وجمهورك قريب إن شاء الله".

وقالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر "انستجرام": "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا؛ الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا".

وأضافت: "رغم كل الصعب الذي مررت به في أزمتي الأخيرة؛ ألا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا؛ وكفاية أني أقولكم إني  حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا؛ لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة؛ ربنا استجاب لدعواتكم وكرمني وعديت المحنة علي خير الحمد لله".

واختتمت: " كلمة شكرًا قليلة أوي عليكم؛ وعلي حبكم أنا بحبكم جدًا؛ وحقيقي أنا عاجزة إني أردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم؛ بشكر ربنا، وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وعرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته الفنانين خالد سرحان، ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، وآخرون .

عرض تعافى تكريم خالد جمهور شهر رمضان حفل كرم الصحة خلال اليوم الوطن

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