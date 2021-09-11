السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار الأسمنت اليوم السبت 11-9-2021 بجميع الشركات العاملة في القطاع

الأسمنت
الأسمنت

تستعرض "الدستور" لقرائها، أسعار مواد البناء، وخاصة أسعار الأسمنت اليوم السبت 11/9/2021، وذلك لزيادة عمليات البحث عليه عبر محركات البحث الإلكترونية، من قبل المواطنين.

أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي، والأبيض، والمخلوط، والمقاوم، اليوم السبت 11/9/2021، وذلك في جميع الشركات العاملة في القطاع.
 

أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر


استقر سعر طن الأسمنت بشركة السويدي اليوم السبت، عند 945 جنيها.
 

ووصل سعر طن أسمنت المسلح اليوم السبت، إلى 943 جنيها.
 

بينما استقر سعر طن الأسمنت بشركة حلوان اليوم السبت، عند 938 جنيها.


وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة السويس اليوم السبت، 930 جنيها.
 

في حين سجل سعر طن الأسمنت بشركة المصري اليوم السبت، 920 جنيها.
 

وبلغ سعر طن الأسمنت بشركة وادي النيل اليوم السبت، 908 جنيها.
 

بينما استقر سعر طن الأسمنت بشركة المسلة اليوم السبت، عند 890 جنيها.
 

كما وصل سعر طن الأسمنت بشركة المعلم اليوم السبت، إلى 890 جنيها.
 

في حين سجل سعر طن الأسمنت بشركة سيناء 425 اليوم السبت، 873 جنيها.
 

واستقر سعر طن الأسمنت بشركة سيناء اليوم السبت، عند 873 جنيها.
 

بينما سجل سعر طن الأسمنت بشركة العسكري بني سويف اليوم السبت، 870 جنيه.
 

أسعار الأسمنت الأبيض

استقر سعر طن أسمنت الأبيض العادة اليوم السبت، عند 2500 جنيه.

ووصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم السبت، إلى 2460 جنيهًا.

في حين بلغ سعر طن أسمنت رويال العادة اليوم السبت، 2430 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم السبت، 2425 جنيهًا.

بينما سجل سعر طن أسمنت سوبر رويال اليوم السبت، 2390 جنيهًا.
 

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أسعار الأسمنت المخلوط


بلغ سعر طن أسمنت شركة السويدي تشطيبات اليوم السبت، 755 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت شركة الواحة اليوم السبت، عند 748 جنيها.

 ووصل سعر طن أسمنت شركة إيه وان اليوم السبت، إلى 723 جنيها.

بينما سجل سعر طن أسمنت شركة النخيل اليوم السبت، 705 جنيها.
 

أسعار الأسمنت المقاوم

 

وصل سعر طن أسمنت شركة السويدي اليوم السبت، 955 جنيها.

 

كما سجل سعر طن أسمنت شركة المسلح اليوم السبت، 950 جنيها.

 

وبلغ سعر  طن أسمنت شركة قاهر البحار اليوم السبت، 950 جنيها.

 

بينما وصل سعر طن أسمنت شركة السويس سي ووتر اليوم السبت، عند 945 جنيها.

 

في حين جاء سجل سعر طن أسمنت شركة آسيك سي ووتر اليوم السبت، 915 جنيها.
 

واستقر سعر طن أسمنت شركة السهم اليوم السبت، عند 905 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم أسعار الأسمنت المخلوط أسعار الأسمنت الأبيض أسعار الأسمنت المسلح البورتلاندي في مصر أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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