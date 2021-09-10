جابر طايع ينعى محمود العربى: هنيئًا له جنة الخلد

نعى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، رحيل رجل الأعمال محمود العربي، صاحب مجموعة شركات العربي.

وكتب طايع عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحل رمز الوطنية والشفافية ورجل التجارة والصناعة الأول ورائد الاقتصاد والعابد الناسك عاش رجلًا ومات رجلًا لم تفتنه الدنيا، وكان يملك مقومات الفتنة، لكنه ظل معتصمًا بالفضيلة متمسكًا بدينه لم يغره المال ولا الجاه، فهنيئًا له جنة الخلد جزاء ما قدم لدينه ووطنه افتقدنا جسدك ولكن ستظل روحك تسرى فى أبنائك وأحفادك ومحبيك، سيرتك تدرس للأجيال المتعاقبة يستلهمون منها العبرة والعظة للحياة".

وشيع آلاف المواطنين جثمان الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الملقب بـ«شهبندر التجار»، والذى توفي عن عمر يناهز 89 عامًا، من مسقط رأسه فى قرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية.

وشدد الأهالي على الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد أثناء صلاة الجمعة فى مسجد العربي بقرية أبورقبة فى المنوفية، ووزع الأهالي زجاجات المياه والكمامات على الحضور للمشاركة فى الجنازة.

يذكر أن مجموعة شركات «العربي» أعلنت وفاة رجل الأعمال محمود العربي أمس الخميس، على أن تكون الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة، من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وقالت المجموعة في بيان لها إن الفقيد «كان نموذجًا مشرفًا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجًا فريدًا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان».