الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جابر طايع ينعى محمود العربى: هنيئًا له جنة الخلد

جابر طايع
جابر طايع

نعى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، رحيل رجل الأعمال محمود العربي، صاحب مجموعة شركات العربي.

وكتب طايع عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":  "رحل رمز الوطنية والشفافية ورجل التجارة والصناعة الأول ورائد الاقتصاد والعابد الناسك عاش رجلًا ومات رجلًا  لم  تفتنه الدنيا، وكان يملك مقومات الفتنة، لكنه ظل معتصمًا بالفضيلة متمسكًا بدينه لم يغره المال ولا الجاه، فهنيئًا له جنة الخلد جزاء ما قدم لدينه ووطنه افتقدنا جسدك ولكن ستظل روحك تسرى فى أبنائك وأحفادك ومحبيك، سيرتك تدرس  للأجيال المتعاقبة يستلهمون منها العبرة والعظة  للحياة".

وشيع آلاف المواطنين جثمان الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي، الملقب بـ«شهبندر التجار»، والذى توفي عن عمر يناهز 89 عامًا، من مسقط رأسه فى قرية أبورقبة التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية.

وشدد الأهالي على الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد أثناء صلاة الجمعة فى مسجد العربي بقرية أبورقبة فى المنوفية، ووزع الأهالي زجاجات المياه والكمامات على الحضور للمشاركة فى الجنازة.

يذكر أن مجموعة شركات «العربي» أعلنت وفاة رجل الأعمال محمود العربي أمس الخميس، على أن تكون الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة، من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وقالت المجموعة في بيان لها إن الفقيد «كان نموذجًا مشرفًا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجًا فريدًا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان».

الشيخ جابر طايع محمود العربي شركات العربي رجل الأعمال محمود العربي مركز أشمون بالمنوفية مركز اشمون

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

البيئة: لا صحة لهجوم قرش على أحد الغواصين فى الساحل الشمالى

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

«خريطة الأمطار بالمحافظات».. «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة غدًا

سمكة قرش تصيب خمسينى بإحدى قرى الساحل الشمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطيب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تحمل حكومة الاحتلال مسئولية حياة الأسيرين المقبوض عليهما

الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية تصدت لإطلاق صاروخ من غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على أشكول الإسرائيلية