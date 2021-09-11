السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة: نعمل على إعادة تقييم المنشآت الفندقية لتصل إلى العالمية

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه يتم حاليًا إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقًا لمعايير التصنيف HC) Hospitality Criteria) التي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية، بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.

وأضاف «العناني»، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى روسيا، أنه أصدار قرارًا بالتنسيق مع الفنادق المصرية بوضع حد أدنى مقابل الإقامة في المنشآت الفندقية اعتبارًا من 1 نوفمبر، وهو 28 دولارًا للفرد في الفنادق من فئة 4 نجوم، و40 دولارًا للشخص في الفنادق من فئة الـ5 نجوم، ويتم ذلك بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق.

وأشار إلى الإجراءات المطلوبة لدخول السائحين إلى مصر، حيث تسمح مصر باستقبال السائحين المطعمين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو من لديهم تحليل PCR سلبي، مع إمكانية إجراء تحليل PCR بالمطارات بالمحافظات السياحية بسعر زهيد، كما أنه في حالة الإصابة البسيطة لأحد السائحين بالفيروس يقوم الفندق المستضيف للسائح بتحمل مدة إعاشة كاملة للسائح المصاب ومرافقيه حتى إتمام علاجه مجانًا بمعرفة وزارة الصحة.

وأكد وزير السياحة والآثار أن مصر لديها خطة طموحة لتطعيم المواطنين، حيث تقوم مصر الآن بإنتاج الأمصال المضادة لفيروس كورونا مع إعطاء أولوية للمتعاملين مع السائحين، وتم تطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها، وجاري تطعيم باقي المحافظات. 

وأوضح أن مصر تقوم خلال الفترة الحالية بتطوير البنية التحتية السياحية من خلال العمل على افـتتاح فـنادق ومـنتجعات سياحية جـديـدة، مشيرًا إلى أن هناك مدن سياحية كاملة جديدة يتم إنشائها في مصر لتكون مقصدًا سياحيًا يعمل طوال العام مثل مدينة الجلالة على خليج السويس، ومدينة العالمين الجديدة.

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