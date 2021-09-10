الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بالوراق

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية ملك شقيق المطرب الشعبي سمسم شهاب، بحي الوراق شمال الجيزة، دون وجود إصابات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من شقة بنطاق قسم شرطة الوراق.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة النيران قبل امتدادها إلى الوحدات المجاورة، والسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن تفحم محتويات الشقة بالكامل تزامنًا مع تواجد قاطنيها بالخارج ليكتشفوا حالة الدمار التي ألمت بمسكنهم عقب عودتهم.

وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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