الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أول صورة لإمام مسجد متهم باغتصاب طفلة أثناء درس قرآن بالدقهلية

اغتصاب
اغتصاب

حصلت “الدستور” على أول صورة لإمام وخطيب مسجد بقرية منشأة البدوي، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية المتهم بالتعدي جنسيا على طفلة تبلغ من العمر ١١ عامًا أثناء ترددها على منزله لحفظ القرآن الكريم.

 

كان قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، أمر بحبس إمام وخطيب مسجد بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز «طلخا»، بمحافظة الدقهلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما اتهمته ربة منزل، بالتعدي جنسيًا على كريمتها، وهتك عرضها وذلك في أثناء حضورها درس تحفيظ القرآن في منزله.

 

وواجهت النيابة العامة المتهم بأقوال الأم في محضر الشرطة، وأنَّه هتك عرض طفلتها الصغيرة التي لا يتعدى عمرها 10 سنوات حال ترددها على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم.

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المتهم 

وباشر المستشار أمير عبدالمنعم، وكيل النائب العام بإشراف المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة «طلخا»، والمستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، التحقيقات، ونفى المتهم في أقواله تعديه على الطفلة جنسيًا، وأنَّ ما حدث «لم يتعد سوى التلامس وقبلات فقط»، حسب اعترافه.

 

وجاء تقرير الطب الشرعي يؤكد تعرض الطفلة لـ«اعتداء حديث».

 

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم، وعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لبيان وجود هتك عرض من عدمه، وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكّد أنَّ الطفلة تعرضت إلى «اعتداء جنسي حديث» وهو ما يتماشى مع مذكرة النيابة العامة.

 

وأكّدت الأم، في أقوالها أمام النيابة العامة، أنَّ كريمتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم إلا أنَّه تخلى عن آدميته، وبدأ هتك عرض طفلتها، وظل الأمر إلى أن علمت بما يحدث فأبلغت الشرطة عما يحدث وحررت المحضر اللازم ضد المتهم بمركز شرطة طلخا.

 

وأوضحت الأم أنَّ المتهم هتك عرض طفلتها عقب انصراف باقي الأطفال، واستغل أنَّ والد الطفلة متوفى وأنَّها يتيمة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكّن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وتمّ تحرير المحضر رقم 10565 جنح طلخا لسنة 2021.

 

 

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إمام وخطيب مسجد مركز طلخا التعدي جنسيا على طفلتها حفظ القران الكريم درس تحفيظ القرآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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