«عريس الجنة».. مصرع شاب ذهب لشراء ملابس حفل زفافه في الغربية

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية منشأه الأوقاف بمركز طنطا في الغربية، بسبب وفاة العريس محمد عبد العال أثناء توجهه لشراء مستلزمات حفل زفافه، حيث كان يقود دراجة نارية واصطدم بميكروباص مخالف ولقي مصرعه في الحال.

قصة وفاة الشاب «محمد» أثارت حزنًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناولوا القصة بكل حزن وأسى، وقال أحد أصدقاء الشاب: «إنا لله وإنا اليه راجعون عريس الجنة صاحبي توفى إثر حادث أليم على طريق طنطا مات صاحبي وهو بيدعي أصحابه وأصدقاءه على فرحه أمانة عليك ياللى تشوف المنشور ادعي له بالرحمة والمغفرة».

وعبر المئات من أبناء مركز طنطا عن حزنهم لوفاته عبر صفحاتهم الشخصية على موقع «فيسبوك» حيث كتب أحد الشبان: «لبس الكفن بدل ما يلبس البدلة».