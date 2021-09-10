ضبط سائقين بحوزتهما سيارة مسروقة بداخلها حشيش وسلاح نارى بكفر الشيخ

نجح ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، اليوم الجمعة، في ضبط سائقين حال استقلالهما سيارة ربع نقل مبلغ بسرقتها، وبداخلها كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

البداية عندما تلقي أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء مرور ضباط مباحث مركز شرطة دسوق، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة دسوق، تمكنت من ضبط «م.س.ح.هـ» 31 سنة، سائق، ومقيم دائرة المركز، و«ع.ا.ا.م»، 29 سنة، سائق، ومقيم دائرة مركز سيدي سالم، حال توقفهما على جانبي الطريق واستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزتهما 300 جرام من مخدر «الحشيش»، وسلاح ناري عبارة عن «بندقية خرطوش محلي الصنع»، ومبلغ مالي 4 آلاف جنيه، وهاتفين محمولين.

وبالكشف الفني على السيارة، برقم شاسيه 690106 وموتور رقم 6284521، تبين أن أصل لوحاتها المعدنية (ق.ي.ن - 593) ماركة شيفروليه فيراني اللون، ومبلغ بسرقتها في المحضر رقم 10442 لسنة 2020 جنح قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهما أقرا بشرائهما السيارة من شخص بمدينة الإسكندرية، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة للتحقيق.