الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء ندوة مناقشة كتاب «نهاوند» لمحمد العسيري بنادي أطباء سوهاج

مناقشة كتاب «نهاوند»
مناقشة كتاب «نهاوند» لمحمد العسيري

بدأ منذ قليل ندوة الصالون الثقافي لنادي الأطباء بمحافظة سوهاج الذي يستضيف الكاتب الصحفي الكبير والشاعر محمد العسيري لمناقشة كتابه «نهاوند» الصادر مؤخرًا عن دار بتانة ويتناول سيرة أسطوات الغناء الشعبي في مصر.

ويشارك في الندوة عدد من المثقفين والكتاب في محافظة سوهاج أبرزهم عالم الأدب الكبير الشاعر الدكتور مصطفى رجب بينما تدير الندوة الدكتورة رانيا الباهي عضو مجلس نقابه الأطباء.

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مناقشة كتاب «نهاوند» لمحمد العسيري 

وتناقش الندوة كتاب لولي ومرجان الذي صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ويناقش تطور الأغاني المرتبطة بشهر رمضان إلى جانب تحليل كلماتها والمصادر التي تأثرت بها الأغنيات من التاريخ والثقافة الشعبية، والحضارات المختلفة.

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مناقشة كتاب «نهاوند» لمحمد العسيري 

كما تحضر الندوة  أسرة المطرب الراحل عبد العزيز محمود ابن محافظة سوهاج، الذي يحتفي به العسيري خلال الكتاب.

ويختتم الصالون المطرب اسامه الشريف بميدلي من أهم أغنيات محمد رشدي وقنديل وعبد المطلب وعبد العظيم عبد الحق وعبد الغني السيد وغيرهم من أسطوات الغناء الشعبي.

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مناقشة كتاب «نهاوند» لمحمد العسيري 
نقابة الأطباء قصور الثقافة محمد العسيري الصحفى أسطوات التربية أغان الذهبي لأطباء

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وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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