السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شريف سلامة: لا أشارك فى مسلسل «شقة 6»

شريف سلامة
شريف سلامة

كشف الفنان شريف سلامة عن أنه لا يشارك في مسلسل "شقة 6"، الذي يعرض حاليًا على أحد المنصات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه سمع مثل الكثيرين أنه مشارك في العمل ولكن ما نشر خطأ تمامًا.

 

وقال شريف سلامة، في تصريحات لـ"الدستور،" إنه كان قد جمعته جلسة عمل بين منتج ومخرج العمل ولكن لم يحالفهم التوفيق في المشاركة في مسلسل "شقة 6"، متمنيًا لكل صناع العمل النجاح الكبير.

 

وعبر شريف سلامة عن سعادته بالتكريم البوم من مهرجان الدير جيست الذي تقام فعالياتها حاليًا، مشيرا إلى أن التكريم عن مسلسل "أسود فاتح"، الذي كان قد تم عرضه، لافتًا إلى أنه سعيد بالعمل مع الفنانة غادة عبدالرازق مؤخرًا في مسلسل "لحم غزال"، والذي عرض في شعر رمضان الماضي وأنها كانت تجربة مختلفة تمامًا.

 

وحضرت الفنانة داليا مصطفى مع زوجها الفنان شريف سلامة كأول حضور مهرجان الدير جيست، حيث أصرت على الحضور معه أثناء تواجده لتكريمه عن مسلسل "أسود فاتح"، بينما كشفت خلال تواجدها معه أنها تستعد خلال الفترة الحالية لمسلسل "الحرير المخملي" والذي يقوم بإخراجه أحمد حسن وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

 

مسلسل "شقة 6" ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق والوصول إلى الإجابات التي يبحثون عنها، والمسلسل من الأعمال ذات الـ15 حلقة وكثير من الأحداث المختلفة .

 

مسلسل "شقة 6" بطولة الفنانة روبي وأحمد حاتم ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله وهيا فياض وحمزة العيلي وملك قورة، وهو من إنتاج شركة «B-Production» طارق بدراوي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.

بدراوي حوار أحمد المسلسل غادة عبدالرازق فنانة شعر لحم سعيد الفن ماضي الله مصطفي تكريم سلامة احمد حسن صحي

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