«يد الزمالك» تصفع الأهلى بـ«القاضية».. ويتوج بالسوبر الإفريقى

توج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوليفير روي، بلقب كأس السوبر الإفريقي عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا طارق محروس، بنتيجة 28-27.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 14، قبل أن يقلب الفارس الأبيض الطاولة ويحقق الفوز بنتيجة 28-27 خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وقدم الفريقان أداء مميزًا خلال أحداث المباراة وأظهرا كرة اليد المصرية بأفضل شكل.