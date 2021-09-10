الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الأردن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وزارة الخارجية وشؤون
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

رحّبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، اليوم الجُمعة، مؤكدة استمرار المملكة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في لبنان، وبما يعكس عُمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبوالفول- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا- عن دعم المملكة لهذه الخطوة الهامّة لتمكين الأشقاء في لبنان من التصدي للتحديات، وبما يُسهم بتلبية تطلعاتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

كما أعرب عن تمنياته بأنّ تتكلل خطوات الحكومة اللبنانية الجديدة بالنجاح والتوفيق، لما فيه خير الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق.

وفي سياق متصل، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وقال إنه من الضروري أن يلتزم الساسة اللبنانيون بالتعهدات الضرورية لإجراء الإصلاحات الكبرى.
 

واتفق الزعماء اللبنانيون في وقت سابق من اليوم على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني نجيب ميقاتي، بعد خلافات على مدى عام على مقاعد مجلس الوزراء، مما أدى إلى تفاقم الانهيار لاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ويمهد الاتفاق الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت يوانا فرونيسكا، المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، إن تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان هو الخطوة الأولى، مؤكدة أن الوقت قد حان لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني ولتلبية تطلعاته لمستقبل أفضل.

وأضافت فرونيسكا- في تصريح لها اليوم- أن هناك حاجة لخطوات سريعة وشجاعة من أجل المصلحة العامة، داعية إلى بدء الإصلاحات الاقتصادية والمرتبطة بالحوكمة والتحضير للانتخابات في موعدها.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، قد وقعا اليوم مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تضم أربعة وعشرين وزيرًا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي امتد لـ13 شهرًا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب، في العاشر من شهر أغسطس الماضي، في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري، لتستمر الحكومة في أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان.

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