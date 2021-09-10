أمين الأمم المتحدة: تشكيل حكومة لبنانية خطوة بالغة الأهمية

رأى أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة أنّ تشكيل حكومة جديدة في لبنان يمثّل "خطوة بالغة الأهمية" للبلاد، متمنياً "كامل التوفيق" لرئيسها نجيب ميقاتي.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي "بالطبع هذا لا يكفي، هناك الكثير من الأمور الأخرى التي يتعين حلها ولكن كانت (الحكومة) الشرط الأساسي ليكون كل شيء آخر ممكنا"، مشيرا إلى أنه عمل سابقاً مع ميقاتي عندما كان يشغل منصب مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.

وفي سياق متصل، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، وقال إن من الضروري أن يلتزم الساسة اللبنانيون بالتعهدات الضرورية لإجراء لإصلاحات الكبرى.

واتفق الزعماء اللبنانيون في وقت سابق من اليوم على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني نجيب ميقاتي، بعد خلافات على مدى عام على مقاعد مجلس الوزراء مما أدى إلى تفاقم الانهيار لاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ويمهد الاتفاق الطريق أمام استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

قالت يوانا فرونيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، إن تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان هي الخطوة الأولى، مؤكدة أن الوقت قد حان لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني ولتلبية تطلعاته لمستقبل أفضل.

وأضافت فرونيسكا - في تصريح لها اليوم - أن هناك حاجة لخطوات سريعة وشجاعة من أجل المصلحة العامة، داعية إلى بدء الإصلاحات الاقتصادية والمرتبطة بالحوكمة والتحضير للانتخابات في موعدها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد وقعا اليوم مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم أربعة وعشرين وزيرًا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي امتد لـ 13 شهرًا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من شهر أغسطس الماضي في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري، لتستمر الحكومة في أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان.