أول تعليق من نادية الجندى ومنى زكى على تعافى ياسمين عبدالعزيز

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد أن نشرت منشور لها عبر حسابتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تفيد خلاله بتحسن حالتها الصحية.

وقامت كل من النجمة منى زكي، وكندة علوش، وياسمين صبري، بالتعليق عبر خاصية التعليقات على المنشور الخاص بياسمين عبد العزيز عبر موقع الفيديوهات والصور والشهير "انتسجرام".

وكتبت منى زكي: "ياروح قلبي ربنا يرجعك بالسلامة وتبقي زي الفل، وحشتيني قوي قوي"، فيما علقت كندة علوش قائلة: "ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي"، وكتبت الفنانة ياسمين صبري: "حبيبتي يا ياسمين وحشتينا وألف حمد لله على سلامتك".

كما قامت النجمة نادية الجندي بنشر صورة للنجمة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "ألف ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبتى.. إن شاء الله ترجعي لبلدك وفنك وجمهورك في أقرب وقت، والحمد لله أنك بقيتى بخير.. تمنياتي لكى بالشفاء العاجل ودوام الصحة والنجاح".

فيما نشرت الفنانة هبة مجدي صورة لها برفقة ياسمين عبد العزيز هما في سن الصغر وعلقت عليها قائلة: «حمد الله على السلامة يا حبيبة الكل، إنتي فعلًا الفنان المؤثر اللي أثر فينا كلنا ربنا يحفظك ويسعد قلبلك يارب».

وطمأنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها من داخل المستشفى بعد تعرضها مؤخرًا لوعكة صحية كبيرة.

وشاركت ياسمين صورة من داخل المستشفى عبر «فيسبوك» وعلقت: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا، الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله، عاوزاكم تطمنوا، رغم كل الصعاب اللي مريت بيها في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا، وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم، وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله.. كلمة شكرًا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم، أنا بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزة إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم، بشكر ربنا، وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد غادرت مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

ووصلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز؛ إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من أحد المستشفيات الخاصة، وتم السماح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة.