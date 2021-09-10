سارة شريف تكتب: انتقام جلبوع

إحدى المزايا المريحة للإنسان هى قدرتنا على ألا ننظر إلى الواقع، وألا نراه على حقيقته، عندما لا يكون مناسبًا لنا.. أن ننظر له بعيون مغمضة، قد تكون فرصتنا لنعيش حياة سعيدة.

فى إسرائيل يحبون استخدام تعبير «فيلا فى غابة»، هذا يسهل عليهم الحياة، المقاربة بسيطة، يقول الإسرائيليون لأنفسهم: إننا هنا داخل الفيلا الأنيقة، مع نوافذ محكمة الإغلاق، وأبواب مع أقفال غليظة، هكذا لن يتسرب إلينا أى شىء من العبث فى الخارج، نحن هنا، فى هدوء، نشغل المكيف، ونستمتع بمحتوى نتفليكس، ولا يهمنا ما يكون فى الخارج، هكذا سننسى أين نعيش!، هل هذا منطقى فعلًا؟

هذا لم يعد يُجدى بعد الآن. فى الأسبوع الماضى حصلنا على دليل، أن الفيلا المحصنة بالتكنولوجيا والهاى تك، لن تفصلهم عن الغابة. فالفيلا لهم والغابة أيضًا لهم.

فى كل الحوادث، والأحداث الأمنية المهمة، مثل الانتفاضات، أو المسيرات، أو إطلاق البالونات الحارقة، أعمال الشغب، عمليات عند الحواجز، الدهس أو الطعن، اختطاف جنود، سيتذكر الإسرائيليون أن الفيلا لهم وأن الغابة أيضًا لهم.

هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع ترك العديد من الأسئلة المفتوحة، وعن الإخفاقات الأمنية، وإشارات التحذير التى تم تجاهلها، ولكن ما هو أهم ما سيحدث فى الأيام التالية للهرب؟

المعضلة الحقيقية هى فى جدوى تحصين الفيلا، وعقيدة «الهوس الأمنى»، وما يمكن للأمور أن تصل إليه بسبب هاتين الفكرتين.

نظريًا: أشياء كهذه يمكن أن تحدث «العبارة المفضلة لرئيس الأركان الإسرائيلى أفيف كوخافى التى يقولها فى مناسبات متعددة»، لكن عمليًا الحديث يدور عن حادثة سيكون لها تأثير على الوعى، وستمس الصورة التى بذلت إسرائيل جهدًا كبيرًا لتقديمها إلى العالم.

خلال العقد الماضى– وربما أكثر- كنا نستيقظ ونغفو يوميًا على أنباء تتعلق بالقدرات الأمنية الإسرائيلية، وكيف أصبحت فى مقدمة الأمم فى الهاى تك، حيث يأتى إليها الخبراء من كل أنحاء العالم ليتعلموا منها، «تصريح لبنيامين نتنياهو: العالم يأتى ليتعلم منا كيف يكون الأمن»، وتبيع منظومتها الأمنية والتكنولوجية لكل الزبائن من كل الدول، ويذهب خبراؤها إلى دول ما بعد البحار، لينقلوا خبراتهم، إسرائيل لن تقبل المس بهذه الصورة بسهولة!

الهوس الأمنى خلال الفترة المقبلة سيسجل معدلات قياسية رغم أنه مرتفع فى الأساس، الضربات والخبطات ستكون يمينًا ويسارًا، المداهمات والطرق ليلًا على الأبواب سيكون هيستيريًا. الانتقام سيأتى، والنار ستشتعل، ليس من أجل الهاربين، ولكن من أجل الحكومة، التى بالإمكان وصفها بأنها «الحكومة الإسرائيلية الأسوأ حظًا»، حادثة الهرب، جاءت بعد وفاة القناص الإسرائيلى على الحدود مع غزة وهو ما أثار غضب الشارع الإسرئيلى «الغاضب فى الأساس»، سيخلق تساؤلات لديهم حول قوة هذه الحكومة، وقدرتها الأمنية والسياسية فى التعامل مع هذه القضايا، وسيعود إلى الأذهان بنيامين نتنياهو الذى كان يلقب بـ«مستر أمن»، والذى لم تظهر حوادث مثل هذه بهذه القوة، وعلى فترات متقاربة فى عهده، «رغم أن الثغرات الأمنية فى مصلحة السجون ظهرت فى عهده». لا شىء مُستبعد الآن، لإعادة الهيبة، يمكن لأى شىء أن يحدث، ربما قرارات يمينية عنيفة، أكثر من مداهمات عسكرية للضفة، لا أحد يعرف، ولا أحد يمكنه توقع الإسرائيليين، حتى العمل العسكرى غير مستبعد الآن.

الملف سيظل مفتوحًا، ولا شىء سيطفئ انتقام «جلبوع» إلا العثور على الأسرى الهاربين واغتيالهم، وهذا أيضًا بإمكانه أن يشعل نارًا جديدة.