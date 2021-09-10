لا عزله بعد اليوم.. أهالى سيوة: «حياة كريمة» أعادتها «عروس الواحات»

فى إطار سعيها لتوفير احتياجات أهالى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير الخدمات والمرافق فى قرى واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح، بعد معاناة طويلة من الإهمال وغياب الخدمات الأساسية، ما ضاعف من عزلة الأهالى فى الواحة النائية.

وبعد زيارات ميدانية لرصد احتياجات أهالى قرى الواحة، أعادت «حياة كريمة» بناء المرافق، وطورت شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والطرق، بالإضافة إلى ترميم المنازل المتهالكة، مع تشييد المدارس والمكاتب الخدمية والصحية، ما غيّر من حياة أهالى تلك القرى بشكل كامل بعد توافر جميع الخدمات والمرافق بها لأول مرة فى التاريخ.

وقال على محمد، ٥٥ عامًا، من سكان قرية «بهى الدين» فى واحة سيوة، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سعت خلال جولتها بالقرى لرصد احتياجات الأهالى من الخدمات والمرافق، لمعالجة الأزمات التى عانوا منها طيلة سنوات، خاصة مسألة عدم توافر الخدمات الطبية الملائمة.

وأضاف: «فى الماضى كان المرضى فى قريتنا يلجأون للسفر إلى مرسى مطروح لتلقى العلاج، حتى فى الحالات الحرجة، وكان ذلك يتسبب فى وفاة عدد كبير من المواطنين؛ لكن الأمور تغيرت حاليًا بعد وصول (حياة كريمة) إلينا، لأنها عملت على تطوير المرافق الصحية فى قريتنا والقرى المحيطة».

وأشار إلى أن «المبادرة الرئاسية وفرت القوافل الطبية التى توقع الكشف على أهالى القرية، وخصصت سيارات للكشف الطبى زارت كل تجمع سكانى، وشخص الأطباء الأمراض المختلفة لدى الأهالى ووفروا لهم الأدوية التى يحتاجون إليها مجانًا، ووعد القائمون على المبادرة بتكرار القوافل الطبية شهريًا».

ونوه إلى أن كل ذلك يتم بالتزامن مع أعمال ترميم وتأهيل الوحدة الصحية فى القرية، وتوسيعها، وإمدادها بالأجهزة الطبية التى تسهل الكشف والتشخيص، وتوفير التخصصات الطبية التى تحتاج إليها القرية، وكذلك دعمها بالكمامات والمطهرات والوسائل اللازمة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأكمل: «لم تهتم (حياة كريمة) بصحة الأفراد فقط، بل اهتمت أيضًا بالحيوانات ووفرت قوافل بيطرية للكشف على المواشى، وهو ما قلل كثيرًا من الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة أن معظمهم يعمل فى الزراعة وتربية الحيوانات».

وقال مسعود أبوزهرة، أحد سكان قرية «بهى الدين»، إن «حياة كريمة» تمكنت خلال وقت قصير من تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، بعدما أمدت القرية بكل الخدمات والمرافق التى كانت تفتقر إليها، وعلى رأسها الطرق غير الممهدة، التى كانت تصعب من عملية انتقال الأهالى.

وأضاف: «المبادرة دعمت الطرق بأعمدة الإنارة للحد من حوادث الطرق المتكررة، ولم تتوقف عند ذلك، بل سعت لتطوير مراكز الشباب لتوفير بيئة رياضية وصحية للأطفال والشباب، كما عملت على تنظيم ندوات لتوعيتهم وتثقيفهم حول قضايا مهمة مثل الإدمان والبطالة وغيرهما».

وواصل: «سعت المبادرة أيضًا لإعادة ترميم مجمع الخدمات الحكومية فى القرية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، الذين كانوا ينفقون الوقت والمال لإنهاء أى تعامل حكومى، بالإضافة إلى تشييد وترميم المدارس الحكومية، وتوفير فصول لجميع المراحل التعليمية، ما يساعد أهالى الواحة على التعلم مثل أقرانهم فى العاصمة».

وكشف عن أن أهالى قريته استقبلوا فرق «حياة كريمة» بترحاب كبير، لإدراكهم أن مشروعات المبادرة ستغير من حياتهم ومستقبل أطفالهم، كما ستقلل من هجرة أغلب الشباب إلى المدن الكبرى بحثًا عن مستقبل أفضل. وقال محمد عمران جيرى، أحد أهالى قرية «بهى الدين»، إن إعادة ترميم منازل أهالى القرية كانت من أعظم المشروعات التى تبنت المبادرة تنفيذها، خاصة أن كثيرًا من المنازل كانت تعانى من جراء السيول فى موسم الشتاء.

وأضاف: «المبادرة الرئاسية وفرت كذلك العديد من فرص العمل لشباب القرية، وساعدتهم فى الحصول على قروض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعملت على تأمين مصادر رزق لهم، خاصة أن أغلبهم لم يكن يعمل بشكل منتظم إلا فى موسم السياحة، التى تأثرت بانتشار وباء كورونا».

وواصل: «المبادرة عملت أيضًا على حل مشكلات المزارعين، الذين كانوا يعانون من مشكلات الرى وتردى أحوال المصارف الزراعية، الأمر الذى نجحت المبادرة فى حله». وأشار إلى أن الحالة المادية لشباب القرية تغيرت للأفضل بعد «حياة كريمة»، لأنها لم تترك أى أزمة إلا وعملت على حلها من جذورها، لذا فما فعلته يعد نقلة حضارية للقرية، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على تدشين تلك المبادرة التى تصنع المستحيل على أرض مصر وتدشن مرحلة جديدة من الاهتمام بتطوير الريف.

وقال سيد فرج، أحد أبناء قرية «بهى الدين»، إن مبادرة «حياة كريمة» خففت كثيرًا من معاناة الأهالى، ونجحت فى تطوير الطرق الرئيسية والداخلية فى قرى واحة سيوة، ما أعاد ربط هذه القرى ببعضها وبمراكز المحافظة، وقلل كثيرًا من حوادث الطرق التى كانت تحدث بشكل شبه يومى. وكشف عن أن المبادرة اهتمت أيضًا بترميم المنازل المتهالكة وأعادت تشييدها، وأمدتها بقطع أثاث جديدة وأجهزة كهربائية، ووفرت حياة مختلفة لسكان القرى، ما خلق حالة من الترابط والود بينهم وبين القائمين على المبادرة. ونوه إلى أن تهالك شبكة الصرف الصحى كانت على رأس قائمة المشكلات التى يعانى منها الأهالى، ونجحت المبادرة فى حل تلك المشكلة وتطوير الشبكات.

ووجه الشكر للقائمين على مبادرة «حياة كريمة» لجهودهم الكبيرة فى الارتقاء بالقرية، مضيفًا: «الرئيس السيسى قدم لواحة سيوة ولجميع القرى المصرية كل ما تحتاجه من مرافق وخدمات، الأمر الذى قلل كثيرًا من العزلة التى تعانى منها».

واختتم حديثه بقوله: «سيوة عادت عروس الواحات المصرية، وحياة أهلها تغيرت بالكامل، بعد توافر جميع المرافق والخدمات للمرة الأولى فى تاريخها بفضل المبادرة الرئاسية حياة كريمة».