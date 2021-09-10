رئيس الحكومة الليبية ورئيس مالطا يبحثان التطورات السياسية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه اليوم الجمعة، رئيس مالطا، جورج فيلا، بقصر غراند ماستر بالعاصمة فاليتا، آخر التطورات السياسية في ليبيا والمنطقة، وكذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي والرفع من مستوى الاستثمار بين البلدين، إلى جانب تسهيل إجراءات الجالية الليبية بمالطا ومتابعة الملفات العالقة.



واتفق الجانبان- وفقًا لبوابة الوسط الليبية، اليوم الجمعة- على تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا ومالطا في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد وفق المتاح في البلدين، وزيادة التعاون والتواصل بين المؤسسات الليبية والمالطية لأهمية ذلك بالنسبة للبلدين.



وكان الدبيبة قد أعلن، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المالطي روبرت أبيلا، عن توقيع اتفاقية بين وزارتي المواصلات في البلدين بشأن فتح المجال الجوي بين ليبيا ومالطا، والاتفاق على تفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المالطية.