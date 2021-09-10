لماذا يعتبر المشى 7000 خطوة في اليوم مفيدا للجسم؟.. دراسة تجيب

أكد أطباء أن المشي 7000 خطوة على الأقل يوميًا يقلل من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 70٪.

ووفقًا لما ذكره موقع "emedicine health" الطبي، كانت النتائج التي توصل إليها الباحثون من جامعة "ماساتشوستس" مفاجأة بالنسبة لهم، حيث أكدوا أن المشي 7000 خطوة يساهم بشكل كبير في العيش بصحة جيدة.

وأشار الباحثون إلى أن الرياضة بشكل عام، تساعد في العيش بصحة جيدة خالية من الأمراض، الأمر الذي يقلل من خطر الوفاة في وقت مبكر.

وأضاف أن الخطوات اليومية بسيطة وسهلة، كما أنه يمكنك الاستعانة بالاجهزة الحديثة لقياس عدد الخطوات لتحقيق التارجت المطلوب.

«7000 خطوة يوميًا.. يقلل من خطر الوفاة المبكرة»

مقارنة بالأفراد الذين قطعوا أقل من 7000 خطوة في اليوم، فإن أولئك الذين قطعوا 7000 إلى 9000 خطوة في اليوم كان لديهم خطر أقل للوفاة بنسبة 72٪ .

ونشرت مؤخرًا دراسة تربط بين ممارسة الرياضة بانخفاض معدل الوفيات بنسبة 50٪ بعد الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث ينصح الأطباء بضرورة المواظبة على ممارسة رياضة المشي بشكل يومي.

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وأشار الباحثون إلى أن المشي يزيد من معدل ضربات القلب، ما يؤدي إلى استهلاك الطاقة وحرق السعرات الحرارية تماما مثل الأشكال الأخرى من النشاط البدني.

ووجدت دراسة أجريت مؤخرًا، أن المشاركين أحرقوا 89 سعرا حراريا في المتوسط ​​بعد قطع مسافة 1600 متر، وكان ذلك أقل بنسبة 20% تقريبا من 113 سعرا حراريا أحرقها عدد من المشاركين الآخرين بالجري في نفس المسافة.

كما يمكن أن يساعد المشي السريع والمنتظم في حمايتك من الإصابة بالبرد أو الأنفلونزا أو الأمراض الأخرى المتعلقة بالمناعة.