الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رئيس التحرير

القدوة التى يحتاجها البعض

 

ما إن علمت بخبر وفاة رجل الأعمال محمود العربى حتى قضيت الليل وشطرًا من النهار أقرأ مذكراته، التى حملت اسم «سر حياتى»، محاولًا فهم هذا الرجل.. وأقول إن سر هذا الرجل يكمن فى أنه لم يكن فاسدًا ولا مفسدًا، وأنه اختار أن يسير فى الطريق المستقيم لا يحيد عنه، فأكرمه الله بكرمه، وأفاد واستفاد.. لقد لفت نظرى ذلك الإجماع على الرجل، كما لفت نظرى النعى الذى نعاه به صندوق «تحيا مصر» واصفًا إياه بأنه كان شريكًا دائمًا للمشروع، وأنه كان يفعل ذلك فى صمت، وتجرد، فى حين كان بعضهم يتبجح قائلًا نحن ندفع الضرائب، ولن نتبرع.. هذا الرجل الذى أضاف لحياتنا عشرات القيم، وسار عكس التيار، فكان رجل صناعة فى وقت يفر فيه الآخرون من الصناعة، وسدد كل قرش أخذه من البنوك، فى وقت كان بعضهم يقترض المليارات ويهربها خارج البلاد، وفر من السياسة والإعلام، فى وقت كان بعضهم يبذل الغالى والنفيس لإقحام نفسه هنا وهناك، وعرف الله حق معرفته، فعمّر الأرض وعمل وفتح البيوت، فى حين كان بعضهم لا يرى فى الدين غير مشاركة الدعاة فى مشاريع تجارية وإقامة دروس يختلط فيها الرياء بالمصالح المادية.. إن أعظم ما تخرج به من قراءة مذكرات الرجل، أن الأمل فى الله، والعزم، والخيال، والعمل، والتماسك الأسرى هى مفاتيح النجاح، وأنك يمكن أن تنجح وأنت من أهل اليمين، لا من أهل الشمال، حتى لو كان نجاحك أصعب، أو مكسبك أقل، رجل ريفى، يملك موهبة فطرية فى التجارة، تساندها استقامة أخلاقية، وحكمة روحية، وإيمان بأن الخير هو الذى سينتصر فى النهاية. بدأ حياته برأسمال قدره ثلاثون قرشًا، وانتهى بمجموعة صناعية أصولها مليار ونصف المليار جنيه، وربما تزيد قيمتها عن هذا بكثير، أسس مدارس ومساجد، وجمعيات خيرية، دون دعوة من أحد ودون إعلان، روى فى مذكراته أنه كان طفلًا يعمل فى محل، وأخطأ فى جلب بضاعة معينة فصفعه صاحب المحل، فذهب للتاجر الذى اشترى منه البضاعة فصفعه أيضًا، فسار ذاهلًا فى الشارع فأغضب سائق تاكسى فأوقف التاكسى وصفعه. لكنه يروى هذه القصة باسمًا، وقد حقق انتصاره فى الحياة.شارك بائعًا زميلًا له واثنين من التجار فى أول محل له، ووقع زميله ضحية المرض ثم مات فصمم على أن تحصل أسرته على نصيبه كاملًا، واختلف مع شريكيه لهذا السبب وأسس شركة جديدة جعل فيها حصة لصديقه المتوفى وأنفق على أبنائه حتى أتموا تعليمهم ومنح كل منهم مبلغًا كبيرًا ليبدأ مشروعًا خاصًا به، طبق قاعدة يسير عكسها أغلب التجار فى مصر، كان يكسب القليل فيبيع الكثير، كان يكسب مليمًا فى كل قطعة أدوات مكتبية يبيعها فى الستينيات، وحين بدأ توزيع أجهزة التليفزيون كان يكسب جنيهًا واحدًا فقط فى كل جهاز تليفزيون يبيعه، لكنه باع ملايين الأجهزة لهذا السبب، أرسلت شركة توشيبا مستشرقًا يابانيًا يدرس السوق المصرية ويرى مَن يصلح ليكون وكيلًا لها، فحصل على الوكالة بمجهوده ومهارته فى التجارة، انبهر عندما شاهد مصانع الشركة، وقال لنفسه إن التجارة لا تضيف كثيرًا للمجتمع، رغم أن مكسبه من الاستيراد كان مضمونًا وربما يفوق مكسبه من التصنيع، حذره كل الخبراء من تأسيس مصنع للتليفزيونات، لكن حدسه قال له إنه سينجح فسار وراء حدسه، ونجح نجاحًا أسطوريًا، فى التسعينيات وما بعدها سار كل رجال الأعمال وراء المكسب المادى وأسسوا منتجعات سكنية، لكنه رفض أن يخرج من مجاله وافتتح المزيد من المصانع، يقول إنه مول مصانعه بقروض من البنوك التى يصف مسئوليها بالوطنية دون أن يدفع جنيهًا زائدًا، لأن تعاملاته كانت مستقيمة، يسكن مع أولاده وأولاد أخوته فى عمارة سكنية فى مصر الجديدة، فى حين أنه يستطيع أن يسكن فى أغلى القصور هو وأبناؤه، وأحفاده، لكنه الاعتدال الذى يتسم به كل الشرفاء فى العالم كله، ولا يعرفه المترفون لدينا.. رحم الله محمود العربى الذى يحتاج الكثيرون أن يتخذوا منه قدوة فى النجاح والوطنية، والإنسانية أيضًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

«خريطة الأمطار بالمحافظات».. «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة غدًا

سمكة قرش تصيب خمسينى بإحدى قرى الساحل الشمالى

إحالة طبيب مشارك فى واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب للتحقيق

بعد هجوم القرش.. إجراء عاجل من «البيئة» لحماية المُصطافين بالساحل الشمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطيب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: انتقام جلبوع

إسرائيل تُسجل 15 وفاة و7813 إصابة بكورونا

إصابة إسرائيلى واعتقال فلسطينى فى عملية طعن بالقدس