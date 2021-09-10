خطة المواجهة.. كيف يمكن حماية الحوامل ومرضى الكبد وضعف المناعة من «كورونا»؟

بعد إعلان وزارة الصحة والسكان عن وصول «دلتا بلس» المتحور من فيروس «كورونا المستجد» إلى مصر، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لانتشار الفيروس، خلال سبتمبر الجارى، يُثار تساؤل عن الطريقة المُثلى لحماية الفئات الأكثر تعرضًا للخطورة. وتضم قائمة الفئات الأكثر تعرضًا للخطورة حال إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد» كلًا من المصابين بأمراض الكبد، وضعيفى المناعة، والسيدات الحوامل، الذين تقدم لهم «الدستور» روشتة النجاة فى السطور التالية، من خلال نصائح ومعلومات يقدمها أطباء متخصصون فى كل مجال من الثلاثة.

مرضى الكبد الإجراءات الاحترازية.. والتطعيم لمنع الأعراض الخطيرة

شدد الدكتور محمد عزالعرب، أستاذ أمراض الباطنة فى المعهد القومى للكبد، على أن خط الدفاع الأول أمام مرضى الكبد وكل المواطنين ضد فيروس «كورونا» وتحوراته هو التطعيم باللقاح المضاد للفيروس، أيًا كان نوع هذا اللقاح.

وقال «عزالعرب»، لـ«الدستور»: «رغم أن اللقاح لا يعطى مناعة كاملة بنسبة ١٠٠٪، لكنه يخفف من أعراض الإصابة عن من يتلقاه، فمن تلقى اللقاح وأصيب بعدها بفيروس كورونا المستجد لن يحتاج علاجه إلا لعزل منزلى لعدة أيام».

وأضاف: «مرضى الكبد خاصة يجب أن يحصلوا على تطعيم لقاح كورونا، لأن مريض الكبد معرض لتدهور حالته بصورة كبيرة حال إصابته بالفيروس وتحوراته، لكن التطعيم يجعله يتجنب الأعراض الخطيرة»، مشيدًا بمواصلة وزارة الصحة والسكان تنفيذ خطتها الرامية إلى تطعيم ٤٠ مليونًا بجرعتين من اللقاح بنهاية العام الجارى.

وكشف عن أن أى نوع من أنواع اللقاحات الموجودة فى مصر حاليًا هو مناسب لمرضى الكبد، لذا فى حالة توافر اللقاح يجب على مريض الكبد تلقى التطعيم فورًا، خاصة أن اللقاحات كلها آمنة للتطعيم بها، مستدركًا: «لكن هناك مصابين بأمراض معينة يجب أن يستشيروا الطبيب المختص، حتى يرشح نوع اللقاح الذى يتناسب مع كل حالة، وبالتالى يُخطر وزارة الصحة والسكان بذلك عند تقدمه للحصول على اللقاح». الأمر لا يقتصر فقط على مرضى الكبد، وفق «عزالعرب»، فكل أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكرى، ومرضى القلب، ينبغى أن يسعوا إلى تلقى اللقاح المضاد لـ«كورونا»، لافتًا إلى أن بعض هؤلاء المرضى يخشى التطعيم بسبب حالته المرضية، لكن العكس هو الصحيح، ويتمثل فى ضرورة تلقى مثل هؤلاء التطعيم للتخفيف من حدة الأعراض التى يمكن أن يتعرضوا لها حال إصابتهم بالفيروس.

ونصح الدكتور إمام واكد، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى فى معهد الكبد القومى، مرضى الكبد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتلقى لقاح فيروس «كورونا»، لأن احتمالية تدهور حالتهم الصحية ودخولهم المستشفى أعلى بكثير عن غيرهم.

ونشرت جامعة «ميامى» الأمريكية دراسة تفيد بأن تلقى المصابين بأمراض الكبد اللقاح المضاد لـ«كورونا» يُكوِّن لديهم أجسامًا مناعية تحميهم من مضاعفات الإصابة بالفيروس وتحور «دلتا بلس»، وأهمها زيادة المدة التى يقضيها المريض فى المستشفى، أو الوفاة فى بعض الحالات.

وعلى الرغم من أن مقدار الحماية التى توفرها اللقاحات لمرضى الكبد غير معروفة، وكانت تستغرق فترات طويلة حتى يظهر تأثيرها عليهم، فإن المعلومة المؤكدة أنها توفر جانبًا كبيرًا من الحماية ضد الفيروس.

وحاول الباحث الرئيسى فى الدراسة الوصول إلى معلومات مؤكدة وموثقة حول استجابة مرضى تليفات الكبد للقاح فيروس «كورونا»، وتوصل إلى أن خلل التنظيم المناعى لتليف الكبد يمكن أن يؤثر على استجابة الجسم للقاح، لكن الأمر متغير من شخص لآخر.

وجرى استبعاد التجارب السريرية للقاح على المصابين بتليف الكبد والأمراض المزمنة؛ لعدم معرفة تأثيرها الواضح على هذه الحالات، ومنعًا للمخاطرة بصحتهم.

ضعاف المناعة النوم الكافى وتناول الغذاء الصحى وفيتامين «سى»

نصح الأطباء ضعاف المناعة بالتعرض للشمس يوميًا لمدة قصيرة، للحصول على احتياجات الجسم من فيتامين «د»، كما نصحوا بعدم الانسياق وراء شائعات تناول الفيتامينات دون استشارة الطبيب، لأنها تنهك جهاز المناعة وتجعله ينهار أمام متحور دلتا.

الدكتور محمد أبوعامر، أستاذ المناعة بجامعة المنوفية، قال إن أصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة، خاصة مرضى نقص المناعة المكتسبة، هم الأكثر عرضة للتأثر بمتحور دلتا، لأن مناعتهم ضعيفة أمام الفيروسات والبكتيريا، ولا يختلف الأمر بالنسبة لكبار السن، لأن أجهزتهم المناعية مرهقة. وأضاف «أبوعامر»: «لا بد من حصول أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتى لا يصابوا بأعراض مرضية شديدة، وعليهم استشارة طبيبهم الخاص حول اللقاح الأنسب لكل منهم». وأشار إلى أن على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة النوم لمدة ٨ ساعات يوميًا، والتأكد من توافر احتياجات الجسم من فيتامينىّ «سى» و«د» عبر استشارة الطبيب، والبعد عن الأماكن المزدحمة. وتابع: «عليهم أن يتناولوا المكسرات وعسل النحل والموالح والأسماك، والحرص على شرب كميات مناسبة من الماء حتى لا يحدث أى إجهاد حرارى».

من جهته، قال الدكتور أمجد حداد، استشارى أمراض الحساسية والمناعة، إن متحور «دلتا بلس» أشد خطورة من كل السلالات السابقة من فيروس كورونا، لذا على ضعاف المناعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل مشدد.

ونصح كبار السن بتناول الفواكه والخضروات، وكل ما يحتوى على فيتامين «سى»، خاصة البرتقال والكيوى، وكذلك الحصول على الزنك من المكسرات والبقوليات، والتعرض للشمس بصورة دورية للحصول على جرعة مناسبة من فيتامين «د».

الحوامل المشى والتعرض للشمس وتجنب الإفراط فى تناول الأدوية

حذّرت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العينى، بجامعة القاهرة، الحوامل من السلام بالقبلات والأحضان، الذى عادت إليه السيدات مؤخرًا ظنًا منهن أن جائحة فيروس كورونا انتهت أو أن حدة الأعراض المرضية للإصابة بالفيروس انخفضت ولم تعد تشكل خطورة مثلما كان الحال فى بداية الجائحة.

وقالت إن التهاون فى تطبيق إجراءات الوقاية، خاصة التباعد الجسدى، يزيد من فرص انتشار فيروس كورونا فى صورة المتحور «دلتا بلس» بين السيدات بشكل عام، ويشكل خطورة كبيرة على الحوامل مقارنة بالموجات السابقة من الجائحة.

وأضافت «إدريس» أن تناول السيدات الأدوية أثناء فترة الحمل يجرى فى أضيق الحدود للحفاظ على صحة الجنين، ما يعنى أن إصابة الحامل بـ«دلتا بلس» تشكل خطورة كبيرة عليها وعلى جنينها، لأن تناولها أدوية بروتوكول العلاج قد تتسبب فى انهيار جهازها المناعى وتلحق أضرارًا جسيمة بالجنين، وهو المصير نفسه فى حال أصيبت وامتنعت عن تناول الأدوية.

وأوضحت أن كفاءة الجهاز المناعى تختلف من سيدة إلى أخرى، وفى بعض الحالات يمكن للحامل أن تتجاوز مرحلة الخطر بالتنسيق مع طبيبها الخاص وأطباء الأمراض الصدرية لتناول أقل عدد ممكن من أدوية البروتوكول العلاجى المخصص لمرضى «كورونا»، وفى حالات محددة قد يقتصر العلاج على تناول جرعات من فيتامين «سى» فقط.

وقالت أستاذة أمراض النساء والتوليد إن السيدات يصبن بالملل من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة طيلة الوقت، وهو أمر يسهل إصابتهن بالعدوى.

وذكرت أن إحدى مريضاتها الحوامل أصيبت بفيروس كورونا، واضطرت لتناول ٥ أنواع من الأدوية ضمن بروتوكول العلاج، ما أثر على صحتها سلبًا، لأن الكم الكبير من الأدوية أسهم فى انهيار جهازها المناعى.

ونصحت «إدريس» الحوامل بعدم تلقى لقاح كورونا، لأن الدراسات العلمية لم تقدم دليلًا قطعيًا على مأمونية تلقى اللقاحات فى فترة الحمل، مؤكدة أهمية المتابعة مع طبيب مختص أثناء فترة الحمل، وتناول جرعتين من فيتامينىّ «سى» و«د» أسبوعيًا، مع المشى والتعرض لأشعة الشمس والجلوس فى أماكن جيدة التهوية أو استنشاق الهواء الطلق، وكلها أمور تخفف من التوتر والقلق وهما عاملان يؤثران سلبًا على المناعة.

ووجهت رسالة للحوامل قالت فيها: «لا تجلسى فى المنزل طوال الوقت فى عزلة خوفًا من كورونا، لكن مارسى الحياة بشكل طبيعى، وتعرضى لأشعة الشمس، مع مراعاة التباعد الجسدى وارتداء الكمامة وتطهير اليدين وتعقيم الأدوات والأسطح».

وأضافت: «يمكن للسيدات اللاتى يخططن للحمل خلال عام واحد أن يتلقين اللقاح دون خوف من تأثيره عليهن أو على الأجنّة فى حال حدوث الحمل».

وطالبت الحوامل بحثّ أزواجهن على تلقى اللقاح فى أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية حتى لا يكونوا سببًا فى نقل العدوى إليهن.