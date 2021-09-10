الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إليك موقع تسجيل رغبات الجامعات الخاصة 2021-2022

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير موقع تسجيل رغبات الجامعات الخاصة، حيث يبحث الكثير من الطلاب على موقع التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار استقبال التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية حتى مساء غداً السبت الموافق ١١ سبتمبر.

موقع تسجيل رغبات الجامعات الخاصة

وقال الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية إن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة يكون بنظام التنسيق الإلكتروني الموحد ، هذا النظام يطبق في المرحلة الأولى على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بينما يطبق هذا النظام في المرحلة الثانية على الطلاب الحاصلين على (الثانوية العامة، مدارس النيل، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية) حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة.


ويقدم الدستور رابط موقع تسجيل رغبات الجامعات الخاصة والأهلية (من هنا) .

ويتم تنسيق الجامعات الخاصة من خلال عدة مراحل، المرحلة الأولى والتي تنتهي غدا السبت، والمرحلة الثانية تبدأ عقب إعلان نتائج الدور الثاني للثانوية العامة.

أما المرحلة الثالثة، فيتم القبول عن طريق الجامعات الخاصة على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.
- وصل الحد الأدنى للقبول بالجامعات وكليات الطب في الجامعات الخاصة إلى 85%
- بالنسبة لكلية طب الأسنان بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان بالجامعات الخاصة 82%
- بالنسبة لشعبة علمي رياضة وكليات الهندسة وصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة لـ70%.


تنسيق الجامعات الخاصة.. كليات العلمي علوم للجامعات الخاصة


كلية الطب: 85%
كلية طب الأسنان: 82%
كلية العلاج الطبيعي والصيدلية: 80%
كلية الهندسة: 70%
كلية علوم الحاسب: 65%
التكنولوجيا الحيوية - والعلوم الصحية: 62%
الفنون التطبيقية:63%
العلوم الأساسية: 63%
الكليات الأدبية للجامعات الخاصة:
الإعلام ولغات وترجمة وفنون: 60%
الاقتصاد والإدارة - والاقتصاد والعلوم السياسية: 58%
التربية - السياحة - الزراعة - الحقوق - التمريض - الآثار - الأدب - علوم سينمائية: 55%
كليات العلمي علوم للجماعات الأهلية:
كلية الطب: 82%
كلية طب الأسنان: 79%
كلية العلاج الطبيعي والصيدلية: 78%
كلية الهندسة: 65%
كلية علوم الحاسب: 62%
التكنولوجيا الحيوية - والعلوم الصحية: 59%
الفنون التطبقية:59%
العلوم الأساسية: 58%
الكليات الأدبية للجماعات الأهلية:
الإعلام ولغات وترجمة وفنون: 55%
الاقتصاد والإدارة - والاقتصاد والعلوم السياسية: 55%
التربية - السياحة - الزراعة - الحقوق - التمريض - الآثار - الأدب - علوم سينمائية: 55%
جامعة الملك سلمان:
كلية الطب: 80%
كلية طب الأسنان: 77%
كلية العلاج الطبيعي والصيدلية: 76%
كلية الهندسة: 63%
كلية علوم الحاسب: 60%
التكنولوجيا الحيوية - والعلوم الصحية: 58%
الفنون التطبيقية:58%
العلوم الأساسية: 56%
الكليات الأدبية للجماعات الأهلية:
الإعلام ولغات وترجمة وفنون: 55%
الاقتصاد والإدارة - والاقتصاد والعلوم الساسية: 55%
التربية - السياحة - الزراعة - الحقوق - التمريض - الآثار - الأدب - علوم سينمائية: 55%

موقع تسجيل رغبات الجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة كليات العلمي علوم المرحلة الثانية المرحلة الثالثة الجامعات الخاصة والأهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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