الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحالة طبيب مشارك فى واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب للتحقيق

واقعة إجبار ممرض
واقعة إجبار ممرض على السجود

قرر الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إحالة الطبيب معتز مسعد (طبيب الجراحة بمستشفى المطرية التعليمي) للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

وأعربت نقابة أطباء مصر عن استيائها الشديد من محتوى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يُنسب لأحد الأطباء ويحتوي على إهانات من الطبيب لممرض.

وأعلنت النقابة إحالة الطبيب صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو، وسيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قبل قليل، بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرضٍ.

مواقع التواصل النائب العام التعليم العالي وزير بيان وزير التعليم العالي جراحة الطب باحدي التواصل الاجتماعي العمل الأطباء التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

«خريطة الأمطار بالمحافظات».. «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة غدًا

سمكة قرش تصيب خمسينى بإحدى قرى الساحل الشمالى

إحالة طبيب مشارك فى واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب للتحقيق

بعد هجوم القرش.. إجراء عاجل من «البيئة» لحماية المُصطافين بالساحل الشمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطيب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: انتقام جلبوع

إسرائيل تُسجل 15 وفاة و7813 إصابة بكورونا

إصابة إسرائيلى واعتقال فلسطينى فى عملية طعن بالقدس