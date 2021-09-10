إحالة طبيب مشارك فى واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب للتحقيق

قرر الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إحالة الطبيب معتز مسعد (طبيب الجراحة بمستشفى المطرية التعليمي) للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في واقعة إجبار ممرض على السجود لكلب.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

وأعربت نقابة أطباء مصر عن استيائها الشديد من محتوى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يُنسب لأحد الأطباء ويحتوي على إهانات من الطبيب لممرض.

وأعلنت النقابة إحالة الطبيب صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو، وسيتم إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قبل قليل، بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرضٍ.