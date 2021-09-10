حسن الرداد يستأنف تصوير فيلم تحت تهديد السلاح.. الأحد

يستأنف صناع فيلم “تحت تهديد السلاح” الذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد ويتولى إخراجه محمد عبد الرحمن حماقي، بعد فترة طويلة من تعطل تصويره.

وأكد مصدر داخل فريق العمل لـ “الدستور” أن صناع الفيلم حددوا يوم الأحد المقبل لاستئناف تصوير مشاهد العمل بعد توقفه لأكثر من مرة، لتعرض بطل العمل لظروف قهرية خارج إرادته أبرزها وفاة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز ومرورهم بأزمة صحية بسبب فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه يحاول تخطي الأزمة النفسية التي تمر بها الأسرة بالكامل من خلال استئناف أعمالهم الفنية.

وكان حسن الرداد انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" قبل حلول شهر رمضان الماضي، وجمعت المشاهد الأولى بين حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا، وشهد أول يوم تصوير حضور المؤلف أيمن بهجت قمر.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وانطلق تصوير أول المشاهد شهر مارس الماضى.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، تقدم دور البطولة أمام النجم حسن الرداد، الفنانة مي عمر، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لاستئناف التصوير من جديد بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعمل، وكان المؤلف أيمن بهجت قمر قد انتهى من كتابة سيناريو الفيلم السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" منذ فترة.