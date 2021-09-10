الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق المؤتمر العربى الدولي الـ24 لمرض السكر

مرض السكر
مرض السكر

انطلق صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس المؤتمر العربى الدولى الرابع والعشرون لمرض السكر الذي تستضيفه كلية التمريض جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس  للتعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د سحر موسي عميد كلية التمريض وأ.د. هيام طنطاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسكرتير عام المؤتمر.

ويناقش المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 12 من سبتمبر الجاري ، الجديد في علاج وتشخيص مرض السكر، حيث يحاضر بالمؤتمر من خلال جلساته المتعددة خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وإيطاليا والدنمارك وتركيا ومصر، ويمكن التسجيل المجاني وحضور فاعليات المؤتمر الذي يبث من أتلانتا  لجميع دول العالم فى وقت واحد عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/mVckHkpGzyFCTxnS8

 

الولايات المتحدة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة جامعة عين شمس ممارسة مرض السكر فيروس كورونا رئيس جامعة عين شمس خدمة المجتمع فيروس كورون كلية التمريض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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