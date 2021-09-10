بعيدًا عن العقاقير الطبية.. حلول طبيعية للعجز الجنسي عند الرجال

يعتبر العجز الجنسي من أكثر المشكلات التي يخشى الرجال الإصابة بها، ويُعرف أيضًا باسم ضعف الانتصاب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى حرمانك من الاستقرار الزوجي.

وهناك العديد من الأسباب المختلفة لحدوث العجز الجنسي عند الرجال، ففي بعض الأحيان يكون ذلك ببساطة بسبب الضغط العاطفي أو مشاكل في علاقتك مع الزوجة، وفقًا لما ذكره موقع "health digezt" الطبي.

وأوضح الأطباء، أن هناك حالات أيضًا تتسبب في زيادة فرص الإصابة بضعف الإنتصاب، ومنها تدخين السجائر والإفراط في استهلاك الكحول وحتى تناول بعض الأدوية.

ويقول الخبراء إن ما يصل إلى 70 ٪ من جميع حالات ضعف الانتصاب ناتجة عن حالة طبية مثل مرض السكري أو تصلب الشرايين أو مشاكل الكلى أو أمراض الأوعية الدموية أو المشكلات العصبية.

ونظرًا لأنه من المحتمل أن يكون عجزك الجنسي ناتجًا عن مشكلة طبية أساسية، فمن المهم جدًا أن ترى أخصائيًا، حيث يمكن أن يساعد التعامل مع السبب الجذري بالتأكيد في وضع حد لمشكلتك المحرجة.

ويمكنك بسهولة الحصول على الأدوية والمكملات التي يقال إنها جيدة جدًا في علاج ضعف الانتصاب، فإن تناول هذه الأدوية أو المكملات لا يأتي بدون بعض الآثار الجانبية السيئة، حيث تشمل بعضها عدم انتظام ضربات القلب، ألم في الصدر، دوار وصداع، طنين في الأذنين ، وتغيرات في الرؤية.

وذكر الخبراء بالموقع، أن هناك بعض الحلول الطبيعية المجربة والمختبرة للعجز الجنسي، إذا كنت لا ترغب في تناول العقاقير أو المكملات الغذائية.

الاسترخاء :

الإجهاد هو شيء يمكن أن يمنعك من الانتصاب، ففي كثير من الأحيان يسرق الإجهاد الرغبة الجنسية لديك، حيث يمكن أن يساعد اختيار أنشطة الاسترخاء مثل ممارسة اليوجا أو الاستماع إلى الموسيقى في مكافحة التوتر والعجز الجنسي.

ممارسة الرياضة بانتظام :

يساعد القيام بتمارين خفيفة إلى معتدلة على أساس منتظم على تخفيف التوتر، كما أنه يحسن الدورة الدموية، فالتمتع بالمشي السريع أو الركض، السباحة، ركوب الدراجة، لاستعادة الانتصاب.

الحصول على قسط كاف من النوم :

قلة النوم ضارة لصحتك وكذلك حياتك الجنسية، فإذا كنت ترغب في التعامل مع ضعفك الجنسي بشكل طبيعي، التزم بجدول نوم منتظم.