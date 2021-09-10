أحمد بدير: لم أتعاقد على حكاية «بدون ضمان» بمسلسل إلا أنا

نفى الفنان أحمد بدير، تعاقده رسميًا في حكاية "بدون ضمان" الذي تخوض بطولته الفنانتان هنادي مهنا وهاجر أحمد، ضمن حكايات مسلسل إلا أنا.

وقال "بدير" في تصريح لـ "الدستور" إنه ما زال يقرأ في سيناريو الحكاية لكنه لم يتعاقد عليها بشكل رسمي حتى الآن، مؤكدًا أنه سيعلن عن مشاركته فيها في حين تعاقده رسميًا.

وأوضح أنه يتابع حكايات مسلسل "إلا أنا" وأبدى إعجابه الشديد به، مؤكدًا أن مسلسلات الأوف سيزون استطاعت أن تثبت نجاحها خلال الفترة الماضية.

كان نجوم مسلسل "إلا أنا" بدأوا تصوير أول مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثاني في أواخر شهر يوليو الماضي، وذلك بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

ويتكون الجزء الجديد من مسلسل "إلا أنا" من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، وتقوم الشركة حاليًا بترشيح أبطال الحواديت والمؤلفين والمخرجين للتعاقد معهم وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ عرض الجزء الأول على الشاشة.

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

أما «بالورقة والقلم» فهي ثاني حكايات إلا أنا بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار : أمين جمال، محمد أبوالسعد، شريف يسري، إخراج: محمد بكير.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها أحمد بدير، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة الفنان هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبدالغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، غادة أسامة، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.