الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق أحد المنازل فى المنيا

حريق أحد المنازل
حريق أحد المنازل فى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق بأحد المنازل دون خسائر بشرية فى المنيا.

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق بأحد منازل عزبة صلاح الدين، المجاورة للطريق الدائري بغرب مركز المنيا وتتبع الوحدة المحلية لقرية البرجاية، نتج عنه نقوق 11 رأس ماشية "جاموس"، و33 خروفًا، دون إصابات أو أضرار بشرية.

انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا، واللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا للإشراف على جهود إخماد الحريق.

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها المباحث، بأن سبب اندلاع الحريق، تطاير ألسنة نيران من فرن بلدي أثناء إعداد الخبز "البتاو"، داخل أحد المنازل الريفية في العزبة، وبسبب وجود عشب جاف "بوص"، انتشر الحريق بالمنزل ثم امتدت ألسنة النيران إلى أطراف المنزل ومن ثم لـ3 حظائر لتربية المواشي ونتج عن ذلك نفوق 11 رأس ماشية "جاموس"، و33 "خروفًا".

تم التحفظ على مكان الحريق لحين إخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب نشوبه، وتم فصل التيار الكهربائي والمياه عن المنطقة تحسبًا لحدوث ماس كهربائي قد يؤدي إلى اشتعال الحريق مرة أخرى، وجرى إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق والتصرف وقررت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول الظروف والملابسات وحصر التلفيات.

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