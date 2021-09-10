الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل يروج لبيع الأسلحة عبر «السوشيال ميديا» فى الشرقية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه يروج لبيع الأسلحة البيضاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالشرقية.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص) بنشر مشاركات عبر إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء للراغبين بمقابل مادي.

 

أسفرت التحريات الفنية عن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (مقيم بمحافظة الغربية)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وأنه المسؤول عن إدارة 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناة على تطبيق "تليجرام" يقوم من خلالهم بالترويج لنشاطه الإجرامي.

 

كما تم العثور 62 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأنواع والأحجام.. وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط وقيامه بالاتجار في الأسلحة البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق مكاسب مالية.

وزارة الداخلية بيع الأسلحة البيضاء الشرقية مواقع التواصل الاجتماعي قطاع نظم الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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