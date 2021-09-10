فتح باب الاشتراك فى ورشة عمرو سليم للكاريكاتير بـ«جزويت القاهرة»

أعلنت مؤسسة مجاز الثقافية، وجمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة) فتح باب الاشتراك في ورشة عمرو سليم للكاريكاتير، على أن تبدأ أول جلسات الورشة يوم السبت 9 أكتوبر 2021 وتستمر لمدة ثمان جلسات يومي السبت والثلاثاء من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء، وذلك بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية بقاعة المكتبة على أن تكون آخر جلسة يوم 2 نوفمبر 2021.

قال الفنان عمرو سليم عن هذه الورشة فى بيان صحفي: “عمل الورشة سيكون أشبه بحلقات سيمينار أو(workshop) حول فن الكاريكاتير وكيفية رسمه ومعالجته للقضايا المختلفة ودوره في تقدم المجتمع، تعليم الكاريكاتير ليس كيمياء أو تعاليم ماسونية يحتفظ بسرها رسام الكاريكاتير، الكاريكاتير أبسط من هذا بكثير وأجمل وأكثر طفولة وشقاوة ، الكاريكاتير فن مشاغب يتخطى الخطوط الحمراء ورادارات الرقباء لتصل رسالته إلى المتلقى كما أرادها رسام الكاريكاتير تمامًا، إنه فن يشبه كثيرًا فن السينما ودائمًا ما أجد علاقة ما بين رسام الكاريكاتير ومخرج الأفلام ، ربما لأنني درست فن السينما وتأكدت من هذا التقارب، ورشة الكاريكاتير لن تكون أشبه بسنتر دروس خصوصية، بل ستكون رحلة ممتعة بين أصدقاء وأخ أكبر لهم يرسمون سويًا ويحاولون الوصول للحقيقة عن طريق هذا الفن الجميل- الكاريكاتير”.

شروط الاشتراك بالورشة تتمثل فى أن آخر موعد للاشتراك يوم الجمعة الأول من أكتوبر 2021 ، وأنه على كل من يرغب فى الاشتراك إرسال أربعة رسومات من أعماله على الايميل:[email protected]، وضرورة توضيح رقم تليفون للتواصل مع المشترك، فى الوقت نفسه سوف يتلقى الراغب فى الاشتراك خلال خمسة أيام إيميل واتصال تليفوني في حال قبول طلبه، وسوف تقوم مؤسسة مجاز الثقافية بنشر رسومات المشتركين كنتاج للورشة في كتاب تحت إشراف الفنان عمرو سليم بعنوان (كاريكاتير ولاد البلد ) وهو بداية سلسلة من كتب الكاريكاتير تعتزم مؤسسة مجاز الثقافية إصدارها لتضم مختلف مدارس وتيارات وأجيال رسامين الكاريكاتير المصري، كما سيتم إقامة معرض لرسومات المشاركين آخر الورشة .