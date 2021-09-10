الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: فتح كل الطرق السريعة بعد إخلائها من المظاهرات

المظاهرات البرازيل
المظاهرات البرازيل

قالت وزارة البنية التحتية في البرازيل، إن كل الطرق السريعة مفتوحة أمام حركة سيارات النقل والبضائع.
 

ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، تراجع حجم حالات عرقلة حركة المرور المسجلة حتى الساعة 12.30 بعد ظهر اليوم الجمعة بنسبة 70% مقارنة بنفس الفترة الزمنية يوم أمس الخميس.
 

وكان سائقو الشاحنات قد قطعوا الطرق السريعة لمدة ثلاثة أيام منذ عطلة يوم الاستقلال التي توافق 7  سبتمبر، دعمًا للرئيس جايير بولسونارو.
 

واستجاب سائقو الشاحنات، ممن يعملون لحسابهم الخاص، لدعوة بولسونارو أنصاره بالخروج في يوم الاستقلال وتأييد أجندته، التي تشمل حل المحكمة العليا واستخدام بطاقات انتخاب مطبوعة بدلًا من بطاقات إلكترونية قبل الانتخابات الوطنية المقررة العام المقبل.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار المستهلك في البرازيل ارتفاعًا تجاوز التوقعات، فيما أعلن البنك المركزي البرازيلي عن زيادة قوية في معدلات الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.
 

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.87% في أغسطس الماضي، عن الشهر السابق عليه، أي أعلى بكثير عن متوسط 0.71% الذي توقعه استطلاع لوكالة بلومبرج للأنباء.
 

وكانت هذه أكبر زيادة تسجل في شهر أغسطس منذ عام 2000، وقالت وكالة الإحصاء الوطنية اليوم الخميس إن معدل التضخم السنوي تسارع إلى 9.68%.


وقالت وكالة الإحصاء إن ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 1.46% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.39% قد أجج التضخم في أغسطس.


وبشكل عام، تعد أسعار المستهلك حاليًا أعلى من ضعف المستوى المستهدف للعام الجاري، والبالغ 3.75%.

وقد أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 753 حالة وفاة، و30 ألفًا و891 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 

ووفقًا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد- 19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 585 ألفًا و174 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليونًا و958 ألفًا و899 إصابة.

البرازيل حركة سيارات النقل وزارة البنية التحتية كورونا كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«خريطة الأمطار بالمحافظات».. «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة غدًا

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

سمكة قرش تصيب خمسينى بإحدى قرى الساحل الشمالى

ياسمين عبدالعزيز تطمئن جمهورها من داخل المستشفى: «عدت على خير»

«يتلون القرآن ويدعون له».. أطفال «أبو رقبة» يحيطون بقبر محمود العربي (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تُسجل 15 وفاة و7813 إصابة بكورونا

إصابة إسرائيلى واعتقال فلسطينى فى عملية طعن بالقدس

«الجامعة العربية» ترفض خطوة مفوضية الاتحاد الإفريقى بشأن إسرائيل