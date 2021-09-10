السوبر الأفريقي لليد.. لاعبو الأهلى والزمالك يؤدون صلاة المغرب فى أرض الملعب

أدى لاعبو فريقي الأهلي والزمالك لليد صلاة المغرب في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما بكأس السوبر الإفريقى لكرة اليد.



وجه الاتحاد المصرى لكرة اليد خطابا إلى ناديى الزمالك والأهلى، باعتباره منظم مباراة كأس السوبر الإفريقى لكرة اليد، المقرر لها السابعة من مساء اليوم الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تضمن الخطاب تعليمات من الاتحاد الإفريقى لكرة اليد، بشأن ضوابط حضور مباراة كأس السوبر، ومن لهم حق التواجد فى أرض الملعب خلال مراسم التتويج.