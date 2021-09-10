الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توماس أسقف القوصية يسيم دياكون للخدمة بأنافورا

الأنبا توماس أسقف
الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية

سيم نيافة الأنبا توماس أسقف إيبارشية القوصية ومير، دياكون جديدًا للخدمة في بيت "أنافورا" التابع للإيبارشية.

جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته أمس بكنيسة البيت ذاته، حيث منح الشماس حنا رزق درجة "دياكون" أي شماس كامل.
والشماس هو خادم الكنيسة ويقوم بمعاونة الكاهن في أداء الخدمات الدينية والصلوات الكنسية، وورد ذكر وظيفته لأول مرة في سفر أعمال الرسل حيث تم اختيار عدد من المؤمنين، واشترطت فيهم اشتراطات معينة للقيام بعدد من الخدمات.
وكانت الخدمة الاجتماعية هي أولى مسئولياتهم للحد من انشغال الرسل الأوائل بالخدمة الدنيوية على حساب الخدمة الدينية الروحانية والخدمة الكرازية، ثم تحولت تلك الوظيفة إلى رتبة من رتب الخدمة الكهنوتية وهي (الشموسية).

وتنقسم رتب الشمامسة إلى الأبصالتس المرتل وعمله الترتيل وحفظ الألحان.

الأناغنوستيس وعمله تلاوة القراءات اليومية في الكنيسة، وتلاوة أسماء الآباء البطاركة الذين ماتوا، التسبيح وترديد الألحان، الوعظ والتعليم.

الأيبودياكون وعمله إيقاد سرج الكنيسة، حفظ كتب الكنيسة وثياب الكهنة والخدام، تعمير المجامر، يساعد الشماس (الدياكون) وينوب عنه إذا دعت الحاجة.

الشماس إلى جانب الوظائف السابقة يقوم الدياكون بالتنبيه على المصلين ببدء الصلوات وحفظ النظام والسكون أثناء الصلاة، تنظيف الهيكل وترتيب المذبح، قراءة الإنجيل في القداس الإلهى، خدمة الأرامل والمرضى والمحتاجين، الوعظ والتعليم، يتلو المردات من داخل الهيكل، يشترك مع الكاهن في جميع الصلوات الطقسية الأخرى كالعماد واللقان.

وتحتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا السبت، بعيد النيروز، وذلك وسط  إجراءات احترازية مُشددة من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

وأطلقت الكنائس القبطية الحجز المسبق لقداسات عيد النيروز، مشددة على ضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خلال صلوات القداسات الإلهية، وفرد في كل دكة، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة.

ارتداء الكمامات إيبارشية القوصية الانبا توماس سفر اعمال الرسل الحجز المسبق أسقف القوصية الأنبا توما صلوات القداس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

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