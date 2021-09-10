الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

سامى مغاورى ينتهى من تصوير «السيدة زينب» ويتفرغ لـ«الفرح فرحنا»

سامي مغاوري
سامي مغاوري

انتهى الفنان سامي مغاوري، من تصوير كافة مشاهده ضمن أحداث مسلسل “السيدة زينب” الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر، والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

وقال “مغاوري” في تصريح لـ “الدستور”، إنه انتهى من مشاهد مسلسل السيدة زينب خلال الأيام الماضية، داخل ديكور شخصيته التي يقدمها ضمن الأحداث في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنه يتفرغ حاليًا لتصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “الفرح فرحنا” بمشاركة الفنان محمد أسامة الشهير بـ “أوس أوس”، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

 

وصور المخرج محمد النقلي مشاهد العمل خلال الفترة الماضية في ديكورات مختلفة بين فيلا بمنطقة شبرامنت، وفي الحارة بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويواصل السيناريست أحمد صبحي كتابة حلقات المسلسل، حيث تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

 

مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة  السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

 

أما مسلسل “الفرح فرحنا” بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبدالرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب، وعبده، وإشراف عام على الكتابة أوتاكا، وإخراج معتز التوني.

ومن ناحية أخرى، شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبدالباقي، والتي افتتح عروضها مؤخرًا على مسرح مارينا 4.

شارك في بطولة "شمسية و4 كراسي"، الفنان أشرف عبدالباقي، ومعه عدد من النجوم الذين قدمهم من خلال العمل المسرحي الشهير مسرح مصر، وهم محمد أسامة الشهير بـأوس أوس، ومحمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، ومحمد أنور، ومعهم الفنانة ميريهان حسين.

ليلة الشعب المقبل إعلامي مدينة الفن ماضي محمد فنانة قبل الحي الشعبي شاه المقر سوسن الحي الشعبي امه حال احد

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