إسرائيل تُسجل 15 وفاة و7813 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 15 وفاة و7813 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان نشر على موقع (عروتش شيفع) - أن نسبة الفحوص الإيجابية ارتفعت إلى 6.31٪ مقارنة بـ 5.47٪ في الإحصاء اليومي السابق، إلا أنه يبقى أقل من نسبة 7.22٪ التي سجلت يوم الثلاثاء الماضي، وهو جزء من اتجاه هبوطي عام.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد الآن 79799 حالة نشطة في جميع أنحاء إسرائيل، من ضمنها 1069 حالة يتم علاجها في المستشفيات من ضمنهم 173 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.

وسجلت إسرائيل 7319 وفاة نتيجة لفيروس كورونا منذ بدأت الجائحة في مارس 2020.