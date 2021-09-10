الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال جثتي شقيقين لقيا مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل ببني سويف

انتشال جثتي غرقًا
انتشال جثتي غرقًا في مياه نهر النيل

انتشلت قوات المسطحات المائية بالتعاون عدد من المنقذين بالتعاون مع الأهالي بمركز الواسطى، منذ قليل، طفلين غرقا في نهر النيل قرب قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وجرى نقل أحدهما إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، وذلك بعد أيام من العثور على جثة فتاة الواسطى التي غرقت بمياه النيل بمنطقة طراد النيل.

الطفلين كانا يلهوان برفقة بعضهما أمام منزلهما الواقع داخل جزيرة نيلية قرب قرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، واختفا عن الأنظار بشكل مفاجئ، حيث رجح البعض غرقهما في مياه النيل.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا منذ قليل يفيد بغرق طفلين شقيقين بمياه النيل قرب قرية زاوية المصلوب وتبين أنهما "عمر.ع.ع" وشقيقه "عماد"ومقيمان بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، والذي وجه بسرعة توجه قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية لانتشالهما.

بني سويف محافظة المسطحات المائية العثور على جثة قوات الانقاذ النهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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