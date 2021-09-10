الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرتغال تسجل 1323 إصابة بكورونا

كورونا في البرتغال
كورونا في البرتغال

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الجمعة، تسجيل 1323 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و53 ألفًا و 450 مُصابًا على مستوى البلاد.
وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية - في بيان لها أوردته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية - أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفًا و843 حالة وفاة عقب تسجيل 7 وفيات جديدة على مدار أمس.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 996 ألفًا و987 مريضًا فور تسجيل 1936 حالة تعافي جديدة منذ أمس الخميس، مُضيفة أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 569 حالة على مستوى البرتغال.

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